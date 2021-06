Cobro del oxígeno a pacientes con Covid en un hospital: lo que dijo el fiscal

Policiales Denuncian a administradora de hospital por supuesto cobro de oxígeno a pacientes

Investigan la práctica

Sociedad Salud realizará una auditoria por el presunto cobro de oxígeno en hospital

Para obtener recursos

Asilo de ancianos

Una denuncia que se presentó en los últimos días, desató la polémica sobre un hecho que habría ocurrido en el hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa, ya que la hija de un paciente con coronavirus,. La situación que se judicializó a fines del mes pasado y demandó la intervención de la Justicia de Colón. También investigan cobros a familias de abuelos alojados en el Hogar de Ancianos de este hospital.El caso está en manos de la fiscal María Noelia Batto, que conjuntamente con el fiscal Sebastián Blanc, se hicieron presentes en el nosocomio para recabar información y documentación relacionadas a la causa iniciada, con la autorización del Juzgado de Garantías de la ciudad cabecera del departamento.Respecto al caso se conocen audios donde se dan nombres de algunos de los involucrados, quienessobre el caso y destacó que se está tratando de establecer cuál era la práctica implementada en el nosocomio y el destino de los fondos recaudados. Además, resaltó que, desde hace mucho tiempo, el hospital solicita a familiares de pacientes, una colaboración ante prácticas complejas de manera de ayuda al nosocomio.“Sería importante aclarar a la opinión pública que parecería que esto surge ahora y que tiene que ver con el pedido de dinero para el pago de oxígeno, como que el hospital está cobrando el oxígeno. En realidad no es así, según surge hasta el momento, no hay casos de que se haya retaceado atención a una persona, sino que se lo atiendo”, afirmó Blanc y agregó que “a esa persona que es atendida,y excede lo del oxígeno, ya que se haría en otro tipo de casos, estudios complejos e insumos”, sostuvo el fiscal.Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, “por este tipo de colaboración, se emitirían recibos, pero se desconoce por el momento, el destino que tiene ese dinero y es materia de investigación de la Justicia y de la propia Administración. Lo que surge ahora no es una”, explicó Blanc.Otra denuncia que es investigada es lo que sucedía con el Hogar de Ancianos que funciona en el hospital San Roque de Villa Elisa. Según indicó el fiscal, la denuncia sobre el o los responsables del Hogar, es que a los residentes se les cobraría un canon mensual.“En este caso estamos investigando si efectivamente esto es así, si está permitido, donde está reglamentado, de qué manera se puede hacer, si está documentado y el destino de ese dinero”, dijo a“Para esto también estamos a la espera de la investigación interna y el sumario administrativo que se haga por parte de la propia Administración Pública, Secretaría de Salud o la Coordinación de Hospitales. Es un trabajo conjunto, donde habrá información que a nosotros nos resultará de utilidad, sumado esto a las diligencias probatorias, testimoniales y la constatación que realizamos este miércoles en el hospital”, resaltó el fiscal de la causa.