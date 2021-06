Detuvieron al director de una escuela acusado de abusar de un nene de 7 años

El director y una secretaria de una escuela primaria de Mendoza están detenidos por una denuncia de abuso sexual a un alumno de 7 años. La mamá del nene fue quien realizó la denuncia después de que el chico le contara que era llamado al despacho del director, donde se presume ocurrieron los abusos.

Las detenciones ocurrieron el viernes pasado, pero el caso fue informado a la prensa este martes, después de que los propios padres de la escuela Juan Gregorio Las Heras supieron de la denuncia. Muchos decidieron no llevar a sus hijos al colegio hasta que sean informados por autoridades educativas de lo que ocurrió.



La fiscal Virginia Rumbo abrió una investigación después de recibir la denuncia y tomar testimonio a la madre del alumno de segundo grado. Según la causa, el chico de 7 años, que padece una discapacidad auditiva, era llevado por la secretaria del colegio al despacho del director. En ese sitio habrían ocurrido los abusos.

La madre contó a la fiscal que en las últimas semanas su hijo se comportaba de manera extraña, hasta que finalmente contó lo que estaba sufriendo. La fiscal ordenó la detención del director –no ha trascendido su nombre- y una de las secretarias de la escuela, ubicada frente a la plaza municipal de Las Heras, en el Gran Mendoza.



Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron a Télam que “ se suspendieron las clases presenciales lunes y martes para una reorganización interna de la escuela y hoy miércoles, se retomó la presencialidad".

Un grupo de madres y padres de alumnos que concurren a ese colegio, lamentaron no haber recibido ninguna comunicación sobre lo que había ocurrido.

Una vez conocida las detenciones, pidieron no enviar a sus hijos al colegio. “Queremos que se aclaré lo que pasó. Tenemos miedo por lo que pueda suceder”, plantearon en el frente del colegio. Fuente: (Clarín)