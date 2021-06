Preocupa el aumento de estafas virtuales y telefónicas: consejos para evitarlas

Javier Martínez, de la División de Delitos Económicos

Política Lanzaron campaña para prevenir estafas telefónicas y virtuales en Entre Ríos

Modalidades de estafas

Desde la División de Delitos Económicos, alertaron nuevamente a la población, en relación a modalidad delictual por estafas telefónicas, las cuales constituyen uno de los delitos más frecuentes basados en el engaño.contó aque “durante la pandemia aumentó la utilización de las redes sociales para vender y comprar diversos productos. A través de la aplicación Marketplace descubrimos muchos fraudes”.“Es necesario que, ante la compra por internet, las personas estén atentas e ingresen a paginas oficiales, que miren los comentarios de los otros clientes. Es muy importante que pidan un teléfono fijo para corroborar la validez de la página”, dijo.Y agregó que “ante cualquier duda que uno tengo, no debe realizar la compra y es necesario que consulten con familiares y allegados, también llamar al 911 o a Delitos Económicos. El objetivo es tratar de evitar una comercialización falsa”.La provincia lanzó este martes, una campaña de prevención de las estafas Telefónicas y Virtuales.Al respecto el jefe de Delitos Económicos, señaló que “esta campaña hace que en todas las redes sociales este la advertencia. Vamos a repartir folletos con la información necesaria en diversas comisiones vecinales, para mantener alertado a los vecinos. La única prevención para este tipo de delitos, es la información”.Las estafas no se dan en un rango etario determinado. “Hay delitos particulares que afectan a cierta edad con el cuento del tío y afectan a los adultos mayores”. Sobre la modalidad de estos casos, González dijo que “se hacen pasar por algún familiar diciéndole que hay que cambiar el dinero, porque se desvalorizó. Eso no existe”.En ese sentido, recomendó “establecer algún código entre las familias, para poder estar alerta. Es algo que hay que hablar y concientizar a los adultos mayores”.“Los premios virtuales también son una modalidad de estafa. Es imposible que alguien se gane un premio sin haber participado antes en un concurso”.Ante cualquier consulta, comunicarse a la División de Delitos Económicos en Paraná 4 20 99 97 o al 911.