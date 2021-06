Interno de la cárcel de Concordia murió por coronavirus: hay pabellones aislados

Sociedad Familiares piden domiciliaria para internos por casos de Covid en el penal

Autoridades penitenciarias confirmaron el deceso de un interno que había sido trasladado al hospital, luego de ser diagnosticado con coronavirus. Además, se indicó a Elonce que hay otros dos casos positivos, cuyos pabellones están aislados del resto de la población carcelaria.Estas cifras, dadas a conocer oficialmente, son distintas a las que denuncian familiares de los internos, quienes este miércoles por la mañana, se movilizaron a la plaza central de Concordia y tras la manifestación, fueron recibidos por autoridades penitenciarias.El Prefecto Rubén Gómez, Director de la Unidad Penal N°3, “Teniente Coronel José Boglich”, se refirió a la situación y en diálogo con Elonce, confirmó que hay dos pabellones aislados.Al ser consultado sobre el fallecimiento de un interno, Gómez afirmó que “el pasado domingo, el interno Peña, sufre una descompensación y fue derivado al hospital Masvernat. Se le realizó el hisopado porque presentaba síntomas de coronavirus y por la tarde, nos informaron que había fallecido, producto de un paro cardiorespiratorio”, explicó el funcionario.En tanto, “este lunes, surgieron problemas en otros pabellones federales, pero no donde estaba Peña. Dos internos dieron positivo de coronavirus y por ende, quedaron aislados los compañeros de ambos pabellones por ser contactos estrechos”, dijo Gómez a Elonce y agregó que “el pabellón al que pertenecía el fallecido, está aislado y sus compañeros de celda, están aislados pero en un lugar preparado para tal fin cuando se activa el protocolo. Su estado de salud es estable”, resaltó.Sin visitas y sin acercamiento, el director de la Unidad Penal N°3, fue consultado sobre el posible nexo de los internos que se contagiaron de coronavirus. “Las hipótesis son muchas, pero creemos que la situación no escapa a la realidad que tiene la ciudad de Concordia”, dijo Gómez y agregó que “tenemos sectorizados los pabellones donde aparecieron los casos. Hay tres pabellones aislados y los demás, se encuentran sin síntomas, pero se mantienen las medidas de seguridad para que no tengan contactos con los pabellones aislados”.“Hoy en la unidad tenemos 380 personas y a los dos casos, los tratamos como la gravedad en la emergencia que debemos tener y la importancia que le damos es total y estamos trabajando para eso”, dijo Gómez y destacó que “durante más de un año, nos mantuvimos sin casos positivos en la unidad penal”.Tras la movilización de familiares de los internos, que se manifestaron esta mañana en la plaza principal de Concordia, el director de la Unidad Penal N°3, explicó que fueron recibidos por el Jefe de Tratamiento y en la reunión, también estuvo el prefecto Rubén Gómez.“Se dialogó con ellos y se los dejó más tranquilos porque le contamos la realidad que estamos viviendo en la unidad carcelaria”, dijo y agregó: “tenemos todos los cuidados en la cárcel”.