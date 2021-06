Gendarmes perdieron al truco, no pagaron la apuesta y hubo tiros y detenidos

Disparos

Otra versión

Dos gendarmes que perdieron un partido de truco se negaron a pagar la apuesta y todo terminó en una descomunal gresca que terminó con los vidrios de un auto destrozados a cascotazos.Ocurrió en la madrugada de este martes en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, en la frontera con Brasil.Los dos suboficiales estuvieron presos hasta que un juez los liberó, aunque imputados en una causa por lesiones y daños.Voceros policiales dijeron que el incidente ocurrió cerca de la 1.30. La comisaría fue alertada sobre una pelea en una casa donde se habían concentrado varias personas.Los primeros en llegar fueron los agentes de Infantería, que tuvieron que pedir apoyo porque los ánimos estaban por demás exaltados y el número de personas era cada vez mayor.Apenas advirtieron la presencia de los policías, los dos suboficiales -estaban de franco- se identificaron como miembros de Gendarmería y dieron su versión de los hechos.Dijeron que estaban en una reunión social y fueron atacados por varias personas, que destrozaron los vidrios del Ford Fiesta en el que habían llegado al lugar horas antes. Y que uno de ellos hizo disparos con su arma reglamentaria en un intento por dispersar a los violentos.Los gendarmes, identificados como Alejandro Moreira y Walter Ramírez, fueron llevados a la comisaría y luego entregados a un oficial del Escuadrón para que permanezcan detenidos hasta que lo disponga un juez.En el lugar del hecho, en tanto, se hallaron cuatro casquillos correspondientes a una pistola calibre nueve milímetros. El arma disparada por el suboficial quedó secuestrada para pericias junto con los once proyectiles restantes.Unos minutos después arribó a la seccional un joven de 20 años, identificado como Luis Seles, quien dio una versión diferente de lo sucedido. Contó que habían estado jugando al truco en pareja con su hermano contra los gendarmes y que habían apostado una botella de cerveza.El problema surgió cuando los suboficiales perdieron y quisieron irse sin pagar la apuesta. Primero se inició una discusión que no tardó en derivar en una pelea a la que sumaron algunos familiares de los ganadores.Cuando las piedras empezaron a llover sobre el Ford Fiesta, el gendarme sacó su pistola Beretta y disparó varias veces, aparentemente hacia el suelo.A raíz de la pelea, Moreira sufrió traumatismo de mandíbula y presentaba aliento a vino, publicó. Ramírez terminó con una herida en cuero cabelludo y traumatismo de tórax, de acuerdo con el informe del médico que los examinó a la madrugada.Los hermanos, que no pudieron disfrutar de su premio, en tanto, resultaron con un golpe en la sien izquierda y una lesión menor en el labio inferior; y el otro con un traumatismo en la mano derecha y algunas lesiones de menor relevancia en su pierna izquierda.