Presunto depravado: acusan a un hombre de intentar manosear a niñas

Tamara Bulens relató que alrededor de las 16:00 horas, vivió momentos de pánico cuando caminaba por calle A del Valle y Humberto 1º, junto a tres menores. Señaló que en ese momento se acercó un hombre y tomó del brazo a su hija Tamara de 5 años.



“Al ver mi reacción de desesperación y porque comencé a gritar, salió corriendo”, expresó la mujer.



Inmediatamente los vecinos que acudieron en su ayuda, brindaron la identidad y el domicilio de esta persona, y le comentaron que ya era conocida en la zona por protagonizar otros hechos similares.



Tras este hecho, Bulens fue a la Comisaría Segunda, donde el personal policial también tenía identificado a este hombre, “pero me dijeron que hasta el momento no lo habían detenido porque nadie hizo una denuncia”, relató.



Y acotó que la Policía “enseguida fue a detenerlo, así que ahora espero que la Justicia haga algo con la situación de este hombre, porque o no podemos esperar a que ocurra un hecho grave para tratar esta situación”, se quejó.



Varias personas aseguraron conocerlo y narraron otros hechos donde este hombre intentó manosear a otras niñas y hasta incluso en una oportunidad fue agredido por el padre de una de las nenas que habría manoseado en la vía pública, publicó el portal 7Páginas.