Denuncian a administradora de hospital por supuesto cobro de oxígeno a pacientes

Institucionales Amplían la capacidad de camas con oxígeno centralizado en el departamento Colón

Firmantes de la denuncia

El contenido de la denuncia

Pago en efectivo

Pruebas de la acusación

El Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación tras una acusación que envuelve a la administración del Hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa (Departamento Colón), en medio de la segunda ola de contagios de COVID-19.De acuerdo a lo que se deja planteado en la denuncia, una persona se comunicaba telefónicamenteEn el transcurso de ese contacto telefónico, o siendo convocados de manera presencial a la administración del hospital,. Tal pedido se habría llevado adelante en forma particular, sin solicitar constancia de afiliación de los pacientes a alguna obra social para gestionar un futuro reintegro.La denuncia apunta directamente a la persona de la administradora, a quien imputan una serie de delitos en los que podría haber incurrido: “Violación de los deberes de funcionario público” (art. 248 CP); “Cohecho” (art. 256y 259 CP); “Malversación de caudales públicos” (art. 260 y 261 del CP); y/o “Exacciones ilegales” (art. 266 CP); y/o “Administración fraudulenta”.La presentación fue impulsada por la hija de un paciente que tuvo coronavirus, la abogada Clarisa Marano Roude, quien dirigió notas y pedidos de acceso a la información pública sobre esta presunta práctica a los ministerios de Salud y Hacienda de Entre Ríos, cuyas contestaciones sirvieron de base para llevar el tema a la Justicia.Pero Marano Roude no lo hizo sola:El Entre Ríos tuvo acceso a la denuncia radicada contra la administradora del Hospital San Roque de Villa Elisa, a poco de ser presentada en la Unidad Fiscal de Colón, el jueves 27 de mayo.Desde el vamos, comienza describiendo los siguientes hechos: “La Sra. Claudia Lorena Lugrin, Administradora del Hospital San Roque de Villa Elisa,Concretamente, se detalla que “la Sra. Lugrín llamaba a los familiares de pacientes internados por COVID-19, en el Hospital de Villa Elisa, mientras el paciente estaba internado recibiendo oxígeno, y los llamaba en más de una oportunidad, de manera insistente, solicitando que los familiares se presenten en la Administración, con la finalidad de pedirle dinero por el oxígeno que ocupaban”.“Es decir –recalcan las denunciantes– que Claudia Lugrín llamaba al paciente o al familiar del paciente internado, mientras laSegún consta en el documento, “la Sra. Claudia Lugrín no solicitaba datos de la Obra Social del paciente internado, ni consultaba si tenían obra social, sencillamente pedía el dinero”.“De esta forma –prosiguen– Claudia Lugrín. Y, en esa línea, mencionan que “en otra oportunidad, cuando se le solicitó vía e-mail (que se adjunta) el CBU y Nro. de cuenta para que quedeFinalmente, las denunciantes dejan planteado otro interrogante, a fin de que la Justicia investigue otras posibles irregularidades: “Solicitamos se investigue si Claudia Lugrin, Administradora del Hospital San Roque de Villa Elisa, le cobra a los abuelos alojados en el Hogar de Ancianos, del Hospital de Villa Elisa,A continuación,transcribe textualmente los 22 puntos que acompañan la denuncia, los cuales fueron presentados como pruebas ante la Fiscalía.Sumando los montos que figuran en la denuncia, la recaudación –mediante la “colaboración” presuntamente solicitada desde la administración del nosocomio elisense a estas siete personas– ascendería a $134.220 pesos. Sin embargo, serían solo algunos ejemplos de una cantidad mayor de cobros irregulares, según sugirieron las denunciantes. Fuente: El Entre Ríos