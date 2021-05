Procesaron a policía que captaba mujeres por Facebook para prostituirlas

“Borrá todo y chau”

Luego de cerrados los prostíbulos, las falsas entrevistas de trabajo -que son pautadas a través de las redes sociales- son una de las formas de captación de víctimas trata sexual. Así sucedió en Paraná en un caso que fue denunciado en 2014, donde se identificó a un policía como el presunto captador de mujeres jóvenes. Ahora el hombre quedó procesado e irá a juicio por Trata.Se trata de, quien está imputado como autor penalmente responsable del delito de, en su modalidad de captación con fines de explotación sexual, agravado por revestir la calidad de miembro de una fuerza de policía y en grado de tentativa.La investigación se inició a partir de una denuncia anónima radicada el 26 de agosto de 2014 ante la Delegación Paraná de la Policía Federal Argentina. Allí una persona contó queFueron creados aparentemente por la misma persona porque los dos tienen la misma foto de portada en su perfil”.Los investigadores de la fuerza federal, bajo instrucciones del Juzgado Federal de Paraná a cargo de Leandro Ríos, desarrollaron diversas medidas de investigación, como tareas de inteligencia en coordinación con la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 32 de la ciudad de Buenos Aires, y averiguaciones en distintos lugares de la capital entrerriana.De aquellas tareas de investigación surgió que las páginas de Facebook denunciadas eran administradas por un usuario identificado como “Mati Rott” o “Matías Marchese”.A su vez, pudieron establecer que el perfil “Paraná Empleo” estaba registrado a nombre de Héctor Rodeo Marchese, el 15 de agosto de 2015.En la pesquisa informática se pudo conocer que las direcciones de IP (el número de la red a la cual está conectada el celular o computadora) asociadas a dicho perfil correspondían, en su mayoría, aAsimismo, el informe pericial indicó que se detectaron “otras tres conexiones esporádicas, correspondientes a los domicilios de Neogame Casino del Hotel Howard Johnson Mayorazgo de esta ciudad; Estación de Servicio de Avenida Laurencena; y Cortada 5 s/n del barrio Macarone donde reside la Sra. M. P. G.”.Posteriormente, se recabaron los datos de las personas que residían en los lugares mencionados, y se logró identificar a, se precisó en el expediente.Tras el informe elevado al Juzgado por el personal de la Policía Federal, se concluyó que “con los elementos de prueba reunidos, esta instrucción tiene sospecha queDe esta manera, el 31 de octubre de 2019 Godoy fue citado a la declaración indagatoria, oportunidad en la que se abstuvo de declarar, dar su versión de los hechos o negar la imputación que le efectuaron. Luego, cuando se recabaron más datos en la investigación y se acopló otro legajo al expediente, la indagatoria fue ampliada el 06 de agosto del año pasado, cuando también guardó silencio ante el magistrado.En esta segunda instancia, el hecho que se atribuyó al policía fue descripto así:De este modo, Ríos procesó a Godoy el 14 de diciembre pasado, por el delito mencionado. La medida fue apelada por el abogado defensor, Guillermo Retamar, quien expuso en la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que no había pruebas suficientes para avanzar en la causa y pidió el sobreseimiento. Por su parte, el fiscal general Ricardo Álvarez enumeró las evidencias del expediente, en particular los extractos de pantalla de los perfiles de Facebook que se le asignan al imputado, los cuales definió que “son elocuentes y permiten concluir que se encontraban destinados a la captación”.En coincidencia con la acusación pública, los camaristas Beatriz Estela Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez consideraron que hay elementos suficientes para avanzar en la causa y llevar a Godo y a juicio, donde se deben discutir las cuestiones de fondo y valorarse cada prueba. Por esto, confirmaron el procesamiento e incluso luego denegaron al defensor la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.En la investigación,. En la resolución donde se rechazó la apelación de la defensa, la Cámara Federal destacó una conversación entre el imputado y un hombre desconocido, evidentemente comprometido en la actividad ilícita, donde uno le advertía al otro que había salido a la luz en un medio de comunicación lo que estaban haciendo, porque “una gurisa” había denunciado:Godoy: Hola, che ¿qué paso? ¿Qué decían?.NN: Hablan del Face no sé qué y después salió lo del coso Vip.G: ¿Pero qué, salió mi Facebook?.NN: La página tuya salió y están buscando de dónde salió la página, están buscando todo, por eso te dije borra todo y chau.G: ¿Che y qué decían?.NN: Y nada, que iban a buscar al no sé... que muchas cosas… un par de pelotudeces.G: “¿Pero lo dieron mucho tiempo?”.NN: Y lo dieron como quince minutos más o menos.G: Uy la puta madre, si ya saque todo, ¿pero el Facebook Matías Marchese no?.NN: No ese no. O capaz que sí, por las dudas armate otro.G: Si, ya saqué todo.NN: Saltó porque una gurisa denunció.G: Che bueno, mañana hablamos bien, después ando”.