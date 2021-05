Gualeguaychú, parte de un “triángulo internacional” para pasar droga a Uruguay

Conexión local y otra detención

El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dictó el procesamiento con prisión preventiva para el camionero uruguayo Wilson Da Rosa, detenido el pasado 8 de mayo en el puente internacional General San Martín cuando intentaba pasar al vecino país con 215 kilos de cocaína.Wilson Da Rosa, de 54 años, domiciliado en Montevideo, se encuentra detenido en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, en el pabellón destinado a delitos federales.“Interpreto que él no puede desconocer esa carga, porque ni siquiera estaba escondida, sino estaba puesta al costado de las placas de yeso de una manera casi burda; entiendo que no pudo desconocer que llevaba eso”, explicó Viri aY precisó que la infracción al Código Aduanero, agravada por la carga de droga, implica una pena que rondaría de 8 a 12 años de prisión.El magistrado explicó que el camionero “intentó transportar al Uruguay 215 kilos de cocaína, por un valor aproximado que supera los 300 millones de pesos”, y agregó: “Hace mucho tiempo que no se ve un cargamento tan grande en el país, ya que suelen transportar cargamentos mucho menores por temor a perder la carga”.Viri señaló que hay una investigación internacional y otra a nivel local derivadas del secuestro en el puente internacional.“El camión viene de Avellaneda, la droga fue dispuesta en el camión en el departamento Gualeguaychú, esa información está corroborada”, afirmó el juez y añadió que “existen personas que están siendo investigadas, están identificadas”.“La otra es la cuestión internacional, los investigadores me han transmitido que la droga habría provenido desde el exterior, y estamos viendo la logística que se llevó adelante”, acotó al respecto.En ese sentido, el juez federal señaló que dispuso la captura nacional e internacional de otra persona de nacionalidad uruguaya para que se proceda a la búsqueda y detención. “Estas personas son de nacionalidad uruguaya, residentes en Montevideo”, indicó al referirse tanto al camionero detenido como al otro cuya captura fue solicitada por intermedio de la Fiscalía uruguaya.El procedimiento fue realizado el sábado 8 en el puente internacional General San Martín, que une Gualeguaychú y Fray Bentos. Desde Avellaneda habían partido cinco camiones con carga de placas de yeso, pero el que conducía Wilson Da Rosa se detuvo “en algún lugar de Gualeguaychú”, donde le cargaron 215 kilos de cocaína. Los investigadores aseguran que el camión tenía a Montevideo como destino final. En ese sentido, el puerto de la capital uruguaya es considerado clave en la ruta internacional de la cocaína.