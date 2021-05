Le robaron la notebook en la que guardaba su tesis: pide ayuda para recuperarla

El detalle de lo robado

Sobre la tesis

Una estudiante sufrió un robo en su vivienda el miércoles por la tarde. Delincuentes rompieron una puerta y se llevaron un televisor, una consola de juegos, dinero en efectivo, una mochila y una notebook donde guarda su tesis para recibirse de arquitecta. El hecho ocurrió en calle Urdinarrain al 200 de Paraná.“En mi computadora tenía la tesis que realizo junto a otros dos compañeros y necesitamos recuperarla. Además, tenía fotografías y diseños de diversos trabajos que hago de manera independiente”, aseguró Florencia Eberlé, a“Más allá del valor de la notebook, me interesan los archivos que tenía guardados, porque son importantes. Hace más de tres meses que no tengo un trabajo en relación de dependencia y en la computadora tenia todo sobre un emprendimiento que llevo a cabo”, sostuvo.Según detalló la joven los delincuentes “actuaron de manera rápida y sigilosa, ningún vecino escucho nada, lo único que sabemos es que en ese horario pasaron diversas personas con carritos de compras pidiendo comida en las casas aledañas”.“No tenemos la identidad de los ladrones, ya que en esta cuadra no hay cámaras, otras casa que están cuadras más bajo si tienen, pero no sabemos si hay algún registro”, sostuvo.-Notebook de 14 pulgadas marca ACER (tiene calcomanías en el dorso y le faltan tres teclas)- TV de 32 pulgadas.-Mochila para notebook con inscripción “Grupo América”.“Era el diseño de un centro comunitario a base de materiales reciclados para su construcción. Estaba planteado para ser ejecutado en el Volcadero y ayudar a las familias de la zona”, detalló Eberlé.Y sostuvo: “Es un poco irónico lo que nos ocurrió porque trabajamos en un proyecto para ayudar a la sociedad”.