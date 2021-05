Abogada sufrió el robo de identidad y estafaron a varios de sus contactos

Foto: Este es el correo que recibieron muchos usuarios de Outlook

La abogada de Gualeguaychú, Evangelina Murillo contó que “el viernes pasado recibí el mensaje de una amiga que me preguntaba si había cambiado el número de teléfono, ella había recibido un mensaje donde la hablaban por su nombre y utilizando el mío le decían que yo había cambiado el número de teléfono que me agendara. A ella le llamó la atención que el número tuviera característica de Buenos Aires, así que me habló enseguida para preguntarme. A los minutos me llegan más mensajes de conocidos y amigos preguntando lo mismo, si había cambiado el número. En eso que estoy contestando a todos que no, me llama mi tío que vive en Buenos Aires, al que también le habían mandado y arreglamos con él de que le siga la charla para ver que quería esta gente”, contó la profesional.



“Lo que hicieron fue ofrecerle la venta de dólares, los vendían a 146 pesos. Él les dijo que le interesaba, así que le pidieron que transfiera dinero a una cuenta. Ahí les dijo de hablarlo personalmente al tema y no contestaron más”, agregó.



Murillo contó también que “ese mismo día me comuniqué con Agustina Hilt que está llevando las otras causas donde pasó lo mismo y fue ella la que me dijo que además de hacer la denuncia, cambiara claves y diera de baja tarjetas y demás, cualquier cosa que me puedan llegar a robar también por ese lado o hacer alguna transferencia o transacción desde mi cuenta”.



Pensando cómo pudo haber sucedido, recordó que “el martes anterior me llega un aviso de Hotmail o Outlook como se llama ahora, creo que era de mantenimiento o algo así, para que actualice mi cuenta y bueno se ve que de esa manera te jaquean la cuenta”.



Por último la abogada contó a Radio Máxima: “Creí que el viernes había finalizado el tema pero el sábado a la mañana me llama una persona y ahí me entero que hubo dos personas que hicieron transferencia de dinero, una suma bastante importante, lamentablemente hubo gente de mis contactos que cayó en la trampa”.