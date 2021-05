Mató a su mamá y a su hermana de 8 años: los impactantes datos de las autopsias

Un desenlace inesperado

"Las mataron", dijo primero a los policías, pero todos los indicios señalan al joven de 23 años como el autor. El informe de autopsia que recibió la fiscalía describe la violencia de los ataques. Los peritos determinaron que las víctimas recibieron 40 puñaladas y que la nena fue degollada.En base a las pericias, lLa mujer murió a causa de un paro cardio respiratorio por shock hipovolémico. Su cuerpo tenía heridas de defensa.En ambos casos, sostienen los investigadores,"Fue un hecho extremadamente sangriento, uno de los más alevosos en los que me ha tocado intervenir", contó el fiscal Leandro Arévalo, a cargo del caso, que minutos después del hecho inspeccionó la escena del crimen.Su muro, horas más tarde, se llenó de insultos y acusaciones de "asesino".Fueron los bomberos quienes se toparon con el terrible escenario al ingresar a la casa, al que habían sido llamados para sofocar un principio de incendio -un bulto de ropa quemándose- que, según los investigadores, inició Paz en un intento por ocultar lo que acababa de hacer.Enseguida llegaron agentes de la Bonaerense (la comisaría 3° está a cuatro calles) y de la Policía Científica. Hubo escenas de tensión cuando el vecindario supo que una de las víctimas era la menor de la familia.Según los testimonios que recogió, no hubo indicios previos, una pelea o discusión que hicieran prever semejante desenlace."Es uno de los puntos que llama la atención, todos narraron que como toda familia podía haber desavenencias, no era mayor o algo que llamara la atención", explicó el fiscal este jueves al mediodía en una rueda de prensa en la puerta de los Tribunales."Las dos personas que estaban en la casa y se fueron antes de los ataques narran que no había un clima de discusión o peleas. Ni los vecinos refirieron haber escuchado gritos o alarma que indicara algún conflicto", contó Arévalo.El fiscal calificó el hecho,Paz, detenido en la comisaría en la que se entregó, quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán. Fue citado a declarar por el doble crimen, hecho que no ocurrió pues esperaba entrevistarse con un defensor oficial.Y agregó: "Se fue del lugar de los hechos, llegó ensangrentado a una dependencia policial prácticamente a entregarse. De momento, para mí -dijo el fiscal-, no veo ese panorama, la circunstancia de alguien alienado. Yo tengo indicadores, pero no seré yo el que lo determine, serán los peritos".Según el relato de un familiar,"No es alguien que estuviera marginado, hospitalizado o tratado", sostuvo Arévalo.Fuente: Clarín.