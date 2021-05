Robaron costosa bicicleta a una joven en Paraná y pide ayuda para recuperarla

Una bicicleta fue robada el lunes feriado en Paraná. Los malvivientes, ingresaron a la cochera de un edificio, que se encuentra en un subsuelo, en calle Andrés Pazos a metros de calle Corrientes. Se trata de una bicicleta VENZO EOLO R29, color “celeste fuerte”.Maguali Londero, damnificada, relató alo que sucedió. “La última vez que la vimos fue el lunes a la siesta y ayer (martes) nos dimos cuenta que no estaba más. Encontramos la linga cortada y un guante, en la entrada de la cochera encontramos el par”.“Vinieron preparados, era una linga buena que la usábamos para agarrar dos bicicletas. Estaba escondida no estaba a vista y el lugar está totalmente cerrado”, dijo. A la vez, agregó que “el portón de la cochera estaba forzado”.En tanto Martín, comentó que “suponemos que fue una sola persona porque mi bicicleta estaba atada a la de ella y no se la llevaron. También se robaron un casco de moto”.La denuncia está radicada. “Compartimos en las redes sociales una imagen del rodado para que la gente nos ayude. Apelamos a que no compren cosas robadas, hoy en día una bicicleta como la mía usada está $80.000 y una nueva, cuesta alrededor de $100.000”.Magalí tenía la bicicleta hace “dos años”.Los jóvenes, solicitan la ayuda de la ciudadanía. Si alguien la vio o tiene algún dato se puede comunicar al 343 4 63 50 63, o acercarse a una comisaria.