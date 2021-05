Joven trans desaparecido: su hermana reconoció que "no lo buscamos vivo"

La hermana de Tehuel De la Torre, el joven trans de 21 años que desapareció el 11 de marzo último cuando salió de su casa rumbo a una entrevista laboral, reconoció que por el paso del tiempo a su hermano no lo buscan vivo y aseguró que los rastrillajes realizados durante toda la jornada en la localidad bonaerense de Alejandro Korn "tuvieron resultado negativo".Por otra parte, expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzaron a colaborar con el análisis del expediente aunque no participaron este miércoles activamente de los rastrillajes realizados en Alejandro Korn.“Sabemos que estamos buscando un cuerpo. Sabemos que con todo el tiempo que pasó no lo vamos a encontrar vivo. Es fuerte pero es así”, declaró visiblemente angustiada Verónica De La Torre, hermana de Tehuel, ante medios televisivos que estaban en la zona de San Vicente, donde desde el mediodía trabajaba personal policial en busca del joven trans.“Se hizo otro rastrillaje en la misma laguna en la que ya lo habían buscado. El resultado por el momento es negativo, pero van a seguir investigando y se va a seguir trabajando con el caso. Lo único que queremos es encontrar a Tehuel”, expresó la joven.El rastrillaje, que comenzó esta mañana alrededor de las 10.30, se desplegaba en la zona de la Laguna Tacuru, de esa localidad del partido de San Vicente y fue ordenado por la fiscal Karina Guyot.Si bien fuentes judiciales precisaron a Télam que "son medidas que surgen de lo que se viene trabajando en la investigación", la hermana de Tehuel explicó que "hubo una persona que contó a los investigadores que vio a alguien que arrojaba unas bolsas de residuos para ese lado".La joven explicó que el testigo reconoció a uno de los sospechosos detenidos, Luis Alberto Ramos (37), como la persona que arrojó las bolsas."Los detenidos no hablan. Están mutuamente en silencio. Tenemos información de algún vecino que los vió”, dijo Verónica, quien estaba acompañada por un grupo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.Voceros policiales, en tanto, indicaron que "existen posibles nuevos elementos", por lo que se ordenó una nueva búsqueda donde hace aproximadamente tres semanas se realizó un operativo de similares características.Personal de la SubDDI de San Vicente y de la DDI de La Plata es el que lleva delante el operativo, informaron fuentes de esa fuerza de seguridad.El sitio donde se realizan los rastrillajes se encuentra ubicado en cercanías de la casa de Luis Alberto Ramos (37), uno de los detenidos en el marco de la causa, donde fue visto por última vez Tehuel.El otro imputado es Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que a Ramos: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que expertos forenses del EAAF comenzaron a colaborar en el caso y se encuentran analizando el expediente."Se está realizando un análisis completo de lo que se fue realizando hasta el momento y recomiendan acciones a llevar a cabo, como el que se hizo días atrás en un predio del Ceamse", dijo a Télam una fuente del caso.El joven fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, quien le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.La denuncia de desaparición fue realizada por su pareja ante la policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado, pero su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.Además de Ramos, fue apresado Montes, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito.En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel.