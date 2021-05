Joven denunció agresiones por parte de la Policía en la Costanera de Paraná

En los últimos días se difundió un video cual un joven denuncia que un efectivo policial lo agredió al pedirle que se retire de la costanera de Paraná. El hecho ocurrió el lunes por la tarde y el chico que filmó el video, Brian Albornoz, relató a“todo fue antes de las 18 horas”.“Con un compañero salíamos a dar una vuelta en bicicleta por la Costanera y cuando volvíamos un efectivo policial le comenzó a gritar a mi amigo porque había tocado uno de los postes flexibles de la bicivía”, sostuvo el joven aLuego de unos entredichos, “el policía nos comenzó a perseguir y a agredir verbalmente, cuando lo empezamos a filmar frenó con su moto delante nuestro, me empuja, me saca el teléfono, no seguía gritando y amenaza con detenernos”, añadió.“Nos pidieron nuestros documentos y comenzaron a controlar nuestros antecedentes”, dijo.En este sentido, resaltó que “mientras estábamos en esta situación, por la costanera pasó un móvil de la policía e intentamos pararlo, pero siguió de largo y luego vinieron más policías en moto, nos pedían que nos callemos, decían que nos iban a llevar y secuestrar las bicicletas”.“Transcurridas aproximadamente dos horas con los policías, nos hicieron firmar un acta y el oficial nos dijo que si no borrábamos el video nos iban a llevar preso, pero con mi compañero nos negamos”, resaltó.El joven indicó que “vamos a hacer una denuncia, porque el oficial en vez de cuidarnos, nos trató mal, nos tendría que haber pedido de buena manera las cosas y con respeto le hubiéramos dicho que sí”.“Nunca pensé que el oficial nos iba a agredir así, esperamos que hagan las cosas necesarias porque no puede haber oficiales que traten así”, culminó.Por su parte, el jefe de la Departamental de Policía, Raúl Menescardi, en declaraciones a este medio, dijo que estaba en conocimiento de lo sucedido y expresó: “Son errores que no se tienen que repetir, los efectivos deben que comportarse correctamente.