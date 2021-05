Tiene pedido de captura el sujeto enamoraba y estafaba económicamente a mujeres

Identidad falsa y otras víctimas



La denuncia

Una mujer 34 años denunció que fue víctima de estafa por parte de un sujeto que la enamoró y le terminó robando 70.000 pesos. También le prometió empleo y una casa. Según aseguró la damnificada, son varias las que cayeron en su trampa en distintas localidades del país."Nos conocimos a través de una red social y después nos encontramos un par de veces, luego de un tiempo comenzó a pedirme dinero prestado ya que lo necesitaba por diversas razones, siempre prometía devolvérmelo", dijo la victima a. La mujer le había dado una suma aproximada de 70.000 pesos.Según contó la víctima ella había concretado encontrarse con el estafador el 21 de mayo para que le devuelva el dinero, "nos íbamos a reunir a una hora determina en un lugar, pero nunca apareció. Luego, me bloqueó de las redes sociales y whatsapp al igual que a todas las personas que estaban vinculada con esta situación"."Él me ofrecía casa, familia, matrimonio,y en el momento no pensas quete va a engañarí", sostuvo.La víctima contó que el hombre tuvo una relación amorosa durante dos meses, pero " a la vez que estaba conmigo se veía con otras mujeres de Paraná", y explicó que el estafador tenía más de un apodo con el que engañaba a sus víctimas, para algunas eray con otras era. "Él se vinculaba con cuestiones de música folclórica", sostuvo.Además, la mujer contó que el gigoló, estafó a varias víctimas en distintas partes del país, como Santa Fe, Mar del Plata y Chajarí: "Siempre tenía el mismo nombre, pero otro apodo. Me llegaron muchas publicaciones de mujeres que habían sido estafadas, son un montón y con todas aplica las mismas historias y promesas", resaltó.La victima realizó a denuncia en la Comisaria Segunda de Paraná y en la División de Delitos Económicos: "En otro departamento de la provincia tiene pedido de captura, la policía le había perdido el rastro, ahora volvieron a saber de él y se contactaron conmigo".La mujer alentó a que "si hay otras personas que fueron perjudicadas sería importante que se acerquen a la División de Delitos Económicos y realicen la denuncia, porque es importante para seguirle el rastro".Al finalizar, la víctima señaló: "Hace poco tiempo pasé por una situación similar de estafa, en ese momento no denuncie porque no quería transitar todo esto, pero ahora si de decidí a denunciarlo y también al lugar donde él se alojaba, porque tuve la sensación que lo estaban cubriendo".