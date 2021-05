Colectivero atacado en un asalto: “La bala pudo haberme dado en cualquier lado”

David Ortiz manejaba una de las unidades de la Línea 3 de Concordia cuando fue abordado por dos delincuentes que lo balearon en la pierna. “La bala me podría haber pegado en cualquier lado”, aseguró el trabajador del volante al recordar lo sucedido.Pero Ortiz decidió acelerar y los delincuentes intentaron golpearlo a través de la cortina plástica protectora con la que cuentan las unidades. “En un momento pude empujar a uno de ellos y lo hice como caer”, rememoró al agregar que él seguía acelerando el colectivo.“Cuando uno se desestabiliza, el otro me tiró y me pegó en la pierna derecha, donde tengo entrada y salida de bala”, aseguró el colectivero. El proyectil siguió su trayectoria y terminó impactando en la pantorrilla de la pierna izquierda de la víctima.El chofer contó que desestabilizó a uno de los ladrones y el otro fue el que disparó. También admitió que “la bala me podría haber pegado en cualquier lado”, ya que en el forcejeo le apuntaron “a la cabeza y en distintas partes del cuerpo”. “Se nota que nos les importa nada”, sentenció.