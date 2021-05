Sorprende gran cantidad de droga hallada en Paraná, sin persecución ni detenidos

Policiales Eran más de 150 kilos de marihuana los hallados en una plazoleta de Paraná

Hallaron más droga en el mismo lugar: No hay detenidos

Gran cantidad de ladrillos de marihuana fueron hallados este lunes por la noche en una plazoleta ubicada sobre calle Base Esperanza, a metros de calle República de Siria, del barrio Balbi de Paraná. Fuentes policiales confirmaron aque se trató de 192 envoltorios los que arrojaron un peso total de 150 kilogramos.El cargamento está valuado “en una suma importante de dinero”. El jefe de Toxicología, Lucio Villalba, agradeció a los vecinos que dieron aviso y permitieron a los uniformados llegar a tiempo al lugar. Aclaró aque el móvil blanco que vieron los vecinos era de la Departamental policial Paraná que, tras corroborar el hallazgo del cargamento de drogas, pidió apoyo a otras unidades.Al preguntarle a Villalba cómo llegaron los 192 envoltorios de marihuana a esa plazoleta de barrio Balbi, éste estimó que quizás estaban “cambiando de lugar” el cargamento.Alrededor de las 13.04 de este martes, se recibió un llamado que alertaba que en calle Islas Orcadas del Sur, habría "varios hombres sacando bolsas con droga de una vivienda".Presente el personal de la Patrulla 911 en el lugar, pudo observar que dos jóvenes se dieron a la fuga por los fondos y techos de casas ubicadas en la intersección de las calles Base Primavera y Siria. En la huida arrojaron un bolso con siete ladrillos de marihuana, que arrojaron un pesaje de 3 kilos.El Jefe de Patrulla del 911, César Gutiérrez, señaló aque "uno de los hombres tenía una bolsa negra. Cuando vio la presencia policial se dio a la fuga, trepó por un tapial. La bolsa quedó arriba del techo de una casa. Se le dio intervención al fiscal en turno, Dr. Ramírez Montrull".Elonce TV se comunicó con el fiscal y le consultó cómo continúa la investigación. No obstante, informó que "no tengo más intervención, pasó la causa al Juzgado Federal".Respecto a si este hallazgo de droga tiene relación con lo secuestrado en la noche de este lunes, el policía aseguró que "sí, seguramente podría tener vinculación porque es la misma zona, el mismo sector".Explicó que "este martes también ingresó otro llamado que daba cuenta de que había droga debajo de un árbol, pero no se localizó ningún elemento".Asimismo, informó que hasta el momento no hay personas detenidas. Según indicaron a, no pueden brindar más precisiones sobre lo ocurrido debido a que interviene la Justicia Federal.