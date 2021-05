Restricciones de circulación: qué situaciones se contemplan en los controles

Supuesta agresión a un joven en un control

En el marco de la estrategia conjunta nacional para reducir los contagios de Coronavirus, Entre Ríos rigen restricciones a la circulación desde las 18 horas hasta las 06 horas. En esa franja horaria solo pueden transitar personas que cuenten con una constancia.En la provincia los controles vehiculares comenzaron a realizarse el sábado a las 18 horas, efectivos policiales realizaron operativos en calles, rutas y accesos. “Se labraron actas, ya que había personas que circulan y no tienen permisos”, resaltó el jefe de la Departamental de Policia, Raul Menescardi, aEn este sentido, señaló que “si bien los operativos son a toda hora, se intensifican desde las 18 horas hasta las 06:00 de la mañana, que es donde se aplica la restricción de circulación. Pedimos que interpreten lo que estipula la norma, y trabajamos de manera intensa”.Cabe recordar que para circular todas las personas deberán portar el "Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19" que las habilita a transitar, en este sentido Menescardi sostuvo que “Sabemos que hay circunstancias excepcionales y los efectivos trabajan con criterio ante las diversas situaciones." que no cuentan con certificado.En cuanto al movimiento del tránsito, reveló que “desde que comenzamos el sábado, observamos que a partir de las 18:30 el tránsito es muy escaso, además hay que tener en cuenta la baja de la temperatura”.Durante el fin de semana efectivos policiales procedieron a la retención de tres vehículos por no contar con la documentación para circular, no poseian carnet ni seguro. “El conductor de uno de ellos estaba alcoholizado”, remarcó Menescardi.En las últimas horas se difundió un video en cual un joven denuncia que un efectivo policial lo agredió al pedirle que se retire de la costanera de Paraná. Al respecto, Menescardi dijo que “son errores que no se tienen que repetir, los efectivos tienen que comportarse correctamente”.