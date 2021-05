Familiares de joven fallecido en un accidente piden agilizar el juicio penal

Franco Sosa, de 17 años, perdió la vida el día 30 de septiembre del 2018, tras ser atropellado en ruta 15. Sosa circulaba en moto como acompañante con un amigo identificado como Daniel Almeida de 20 años, quien padece severas lesiones por la tremenda colisión.Familiares y amigos de Sosa, reclaman celeridad en el juicio. La única persona imputada es el conductor de la camioneta llamado “Carlos” quien conducía una Dodge RAM.“Estamos muy preocupados porque la Justicia no dio lugar al pedido de que en el proceso se convoque a familiares de Jorge Luis Forgel, el joven que también fue atropellado por “Carlos” y que falleció en el año 2011. Para colmo -dijo Devora Sosa, hermana de la víctima fatal- la justicia nos dice que esa causa anterior y que ya está cerrada porque el cumplió haciendo trabajo comunitario”, recordó Devora al medio periodísticoLa mujer además señaló que: “Ahora con la causa de mi hermano si le dan una condena menor a los tres años o trabajo comunitario, no pagaría con cárcel por lo que hizo con Franco”, mencionó y agregó que “Carlos no puede andar por la vida matando gente y después vivir libremente después de matar a dos jóvenes”.La mujer señaló posteriormente que: “La causa ya fue elevada a juicio, pero falta la fecha que según nos dijeron, sería para agosto, pero nosotros queremos que el tribunal compuesto por Bastian, Caprarulo y Gallo. El fiscal es el Dr. Fabio Zabaleta -recordó Devora- nosotros pedimos que aceleren la cosa, nuestros abogados, Guillermo Conti y Ricardo Peñalber, nos dijeron que la imputación debería ser homicidio culposo con dolo eventual, pero no nos quieren aceptar lo de eventual”.“Los abogados pusieron lo de dolo eventual porque el conductor ya había tenido otro accidente en el que había matado a otro chico y ahora encima nos dijeron que a “Carlos” lo vieron en Buenos Aires”, dijo.Finalmente, Devora recordó que: “en el año 2011, en la esquina de Bernardo de Irigoyen y 25 de Mayo, “Carlos”, quien conducía un automóvil marca Chevrolet Vectra, chocó la moto del joven Jorge Luís "Coqui" Fogel y lo mató”.