Restricciones: Prefectura realizó operativos y controles en la Costanera Baja

Prefectura colabora con la policía y refuerzan operativo ante las nuevas restricciones en diversos puntos de la ciudad y la provincia.Este lunes, pasadas las 18 horas,registró un control por parte de personal de prefectura en la Costanera Baja de la capital entrerriana. Le solicitaban los certificados para circular y en caso de no tenerlos, le pedía que regresen a sus hogares.El jefe de Prefectura, Julio Santana, había indicado aque “acordamos que colaborar con los operativos de la Policía de la provincia estableceremos un puesto y desarrollaremos tareas en las actividades previstas. Se trabajará de la misma manera que el año pasado según lo que dice el decreto”.La restricción a la circulación nocturna regirá desde las 18 hasta las 6 del día siguiente. La medida será hasta el 30 de mayo inclusive y 5 y 6 de junio.Por su parte, el Jefe de Policía explicó a este medio que: “D 6 a 18 horas, es el horario más flexible que contempla el decreto en cuanto a necesidades básicas de la gente, pedimos la responsabilidad. Que la gente se mueva en casos sumamente necesarios, en locales de proximidad y si se salen a hacer algún deporte, que sea en las plazas próximas a la vivienda”.“Después en horario de 18 a seis, se solicitarán los permisos que establece el DNU. Van a estar las páginas habilitadas por Nación. Si hay algún colapso en el sistema, también se contemplarán las constancias de trabajo, como al principio de la pandemia”, aclaró.Aquellas personas cuyos trabajos son exceptuados de las medidas, deberán tramitar un certificado para circular. Recuerdan que los permisos esenciales quedan activos, no es necesario volver a tramitarlos. Lo permisos de actividades no esenciales se darán de baja.Los permisos especiales de 24 y 48 hs. se darán de baja. Pueden volver a tramitarse. Los permisos de escolaridad presencial se darán de baja. Pueden volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular. Los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar.El transporte público está reservado para quienes cumplen tareas esenciales.Podes tramitar el certificado a través de https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite