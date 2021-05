"La solidaridad fue inmensa", dijo la dueña de la casa desvalijada en San Benito

La solidaridad

Delincuentes desvalijaron una vivienda en San Benito cuando sus dueños se encontraban en Paraná, por motivos laborales. El hecho ocurrió el viernes por la noche y una vecina fue quien alertó a la policía. En la casa vive una familia con sus dos hijos: un niño de 5 años y una bebé de siete meses"Nos quedamos con lo puesto y con lo que nos dejaron tirado, la ayuda de las personas fue muy grande porque no teníamos nada", dijo Melisa, una de las propietarias de la casa, a"Cuando llegamos nuestra casa, vimos todo revuelto, roto y nos dimos cuenta que faltaban muchas cosas."."Nuestra casa estaba hecha un desastre, era nuestro sacrificio de años", reflexionó.Por su parte, desde la Comisaría de San Benito señalaron que trabajan con la División Robos y Hurtos, para dar los presuntos autores""Aconsejamos a toda la comunidad que cuando dejan las viviendas solas, les informen a los vecinos para que estén atento si llega a haber algún ruido y llamen a la policía", resaltaron.Los actos solidarios no tardaron en llegar y toda la comunidad ayudó a Melisa y su familia. "Las personas fueron muy solidarias con nosotros, nos acercaron comida, pañales, ropa, un inodoroy nos prestaron una garrafa", resaltó."No nos alcanzan las palabras para agradecer, nos ayudaron con la reja y los vecinos hicieron una rifa", resaltó."Todo lo que no podamos usar lo vamos a donar a merenderos y así otras familias que lo necesitan lo utilizan". Además, señaló que en la Escuela de la Sociedad Española siguen recibiendo donaciones.