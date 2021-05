Robaron costosos equipos de trabajo a un veterinario: “Me cortaron las piernas”

Delincuentes ingresaron a una vivienda de la localidad de María Grande y se llevaron gran cantidad de elementos que el propietario utiliza para trabajar. Según supo, el dueño de la casa es veterinario y las herramientas que le sustrajeron son muy costosas.El hecho ocurrió en la noche del viernes cuando la vivienda estaba vacía, “los delincuentes ingresaron por el fondo, barretearon una ventana de aluminio con una pala que estaba afuera y se metieron a mi casa”, dijo el médico veterinario, Favio Vanni, a; una computadora, dinero en efectivo, ropa y una mochila”, explicó y resaltó que todo lo sustraídoEn este sentido, agregó que “son cosas que utilizo para trabajar, en la computadora tenía todo el seguimiento de los animales y datos muy valiosos de una investigación que realice en Estados Unidos”.Según detalló Vanni, él se dedica al seguimiento, cuidado y asistencia de grandes animales, y para ello utilizaba el ecógrafo que le había costado unos: “Realizo trabajos en la zona rural de María Grande, por lo que me ausento durante varias horas, todos nos conocemos en el pueblo, no puedo creer lo que pasó”. Asimismo mencionó que su vivienda está ubicada en la zona cerca a la reserva natural de la ciudad, "es un loteo nuevo y la calle no tiene nombre aún".Al finalizar, el médico veterinario indicó que “realicé la denuncia y espero que todo aparezca pronto, la policía está tratando de dar con los autores del hecho”.