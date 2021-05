Secuestraron vehículos y labraron actas durante la madrugada en Paraná

La Policía labró actas y el municipio intervino en el traslado de vehículos durante la madrugada de este domingo en Paraná. Esto sucedió porque varias personas circulaban en el horario no permitido y otros no contaban con la documentación correspondiente.Personal de Comisaría Decimosexta estaba de operativo en calles Coronel González y Galán. Detuvieron la marcha de un Ford Fiesta, ya que circulaba en contramano. El conductor, de 23 años, iba acompañado por su novia, de 17.Se los notificó por incumplir con el DNU presidencial, ya que circulaban en horario no permitido y además se les retuvo el vehículo porque el joven no tenía carnet de conducir ni seguro.Cerca de las 3.26, personal de Comisaría Sexta detuvo la marcha de un remis en calle Casiano Calderón. El conductor conducía en contramano. Al identificarlo se comprobó que tenía el seguro vencido y la chapa patente también.Se dio intervención a la grúa municipal, que trasladó el vehículo. El hombre se retiró y fue notificado.Por otro lado, cerca de las 3.30, personal de Comisaría Quinta recorría calles J. Stearns y La Cautiva. Allí localizaron un auto Dodge 1500, con dos jóvenes en su interior.Fueron identificados. Se les pidió la documentación del rodado y solo tenían tarjeta verde, por lo que la grúa municipal procedió a llevarse el vehículo.