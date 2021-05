Pidió un crédito a través de Facebook y lo estafaron: hubo allanamientos

En el marco de una investigación por estafas telefónicas denunciadas en Concordia, personal policial secuestró dos teléfonos celulares, una computadora y documentación de interés para la causa. Fue tras un allanamiento concretado este sábado en un domicilio de calle Perú al 2400, donde se notificó a un joven de 28 años.



El operativo, que estuvo a cargo del personal de la división Investigaciones, fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°3 a cargo del Dr. Mario Figueroa.



Fuentes policiales informaron que el procedimiento tiene relación con una denuncia radicada el 11 de mayo; la víctima explicó que a través de la red social Facebook solicitó un crédito en efectivo, para lo cual brindó los datos de su tarjeta de débito y documento de identidad, tras la cual resultó estafado.



Al respecto, el jefe de la Departamental policial de Concordia, Jorge Cancio, explicó a Elonce que “se secuestraron elementos de interés para la causa por estafa y no se descartan que este caso tenga relación directa con otros registrados en la ciudad”.



“Hubo varios casos denunciados en Concordia y otros que no fueron expuestos en sede policial, por lo que se invita a los damnificados a hacer la denuncia para sumar pruebas contra estos embaucadores”, encomendó el comisario.



No se reportaron detenidos tras los allanamientos. (Elonce)