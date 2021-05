Se registró un incendio en local de bicicletas de Diamante

Un local comercial de calles 25 de Mayo e Irigoyen, de Diamante, se incendió este viernes en horas de la noche y generó gran preocupación por parte de vecinos y propietarios.Todo ocurrió a las 22.30, cuando personal de Bomberos recibió un llamado que alertaba de la situación en el lugar de venta de bicicletas. Rápidamente salieron diferentes móviles.Al llegar a la zona, intentaron ingresar al comercio pero no lo lograron, hasta que llegó uno de sus propietarios y facilitó la apertura de la cortina metálica, supo NeoNetMusic.Si bien a primera vista no se veía fuego, era muy intensa la salida de humo. No se podía observar el incendio desde desde la entrada. Bomberos siguen trabajando en el lugar y cortaron la calle.