Piden justicia por asesinada de balazo en la cabeza: "Mató a una inocente"

Familiares y amigos de Gilda Klocker buscaban concentrarse este viernes frente a los Tribunales de Paraná para pedir que se esclarezca el crimen de la joven que murió tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Pero, conocióPor el hecho están con prisión preventiva domiciliaria Jonathan y Julio Dayer, pareja y suegro de la víctima de 20 años.dialogó con Betiana Páez, hermana de la víctima. La joven contó que Jonathan Dayer estaba citado para declarar este viernes, aunque desconoce los resultados de la audiencia.A su vez, Páez mencionó que Jonathan y Julio Dayer "se venían peleando, discutiendo por temas de familia, desde hace mucho, hasta que este sujeto (Julio) decidió terminar con la vida de Jonathan, pero lamentablemente el disparo fue hacia mi hermana"."Fue él quien mató a mi hermana. Sea que no la quiso matar, pero lo hizo: mató a una inocente", reflexionó Betiana.De la misma manera, agregó: "Hay testigos que me dijeron que él disparó desde su casa, a la casa contigua de mi hermana, y decían que amenazaba con matar a su propio hijo".Siempre hubo conflicto, detalló.Hubo ya inspección ocular. El arma no ha sido hallada aún.