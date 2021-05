Abogado sufrió violento robo a mano armada: El delincuente era antiguo cliente

El abogado Alberto Salvatelli fue víctima de un violento robo en manos de un antiguo cliente. El hecho ocurrió en febrero de este año.Según relató al programa, “estaba con mi hijo, que está en silla de ruedas. Mi señora se había ido con mi hija. Escuché gente hablando en la puerta de mi casa. Pensé que no había escuchado el timbre y salí. Me encuentro con una persona que conozco, porque la había representado como abogado en su momento”.“Me dice: vengo por un problema de Framulari. Lo hice pasar y cuando voy a cerrar la puerta corrediza lo tenía atrás mío con una pistola, apuntándome. Me pedía dólares y yo no tenía. Empecé a forcejear. En ese momento entró otro hombre. Entre los dos me agarraron y me llevaron hasta el fondo, porque me querían encerrar en el patio. Les dije que cómo iban a dejar a mi hijo solo, al que hay que trasladarlo, darle de comer, darle agua, y mi mujer hasta las 22 no volvía”, comentó.Asimismo, dijo que le siguieron exigiendo dinero y les entregó una suma que había dejado para los gastos diarios de la casa o deudas a pagar. “Eran alrededor de 100 mil pesos. Se los di. Antes uno de ellos me pegó con la palma de la mano y el arma en la cabeza. Después se fueron, se llevaron la llave y dejaron abierto”.“Me asusté mucho porque lo rodeaban al nene y me amenazaban con hacerle algo. En 59 años que tengo jamás tuve un problema con nadie. Nunca pensé que pasaría esto, he defendido a los hermanos, a los sobrinos, conozco a sus padres”, remarcó.Contó que hace un año el delincuente lo contrató para defender a su cuñado y le pagó con dólares, algo que ahora le exigía.“Me dejó una gran desconfianza esto. No atiendo más a nadie ahora sin saber. Esto me dio un gran susto, venían armados. Uno se siente mal. Jamás tuve problemas con nadie, menos por defenderlo. Nunca nadie vino a reprocharme nada”, aseguró.Comentó que el delincuente “es una persona que delinquió toda la vida, tiene antecedentes, es de apellido Cabrera”. El hombre podría acordar una pena no mayor a tres años y medio de prisión en juicio abreviado.