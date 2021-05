Denunciaron por manosear a dos mujeres, al exhibicionista que merodeaba escuelas

Exhibicionismo

Tocamiento a una ciclista

Otra mujer “manoseada”

Varios llamados

La detención

Suma denuncias el exhibicionista que mostraba sus genitales a niños que se retiraban de escuelas primarias en la capital entrerriana, según se confirmó a Elonce. El sujeto fue detenido el pasado fin de semana, luego que un preocupado padre de una niña de 9 años, radicara una presentación en la Comisaría 13º, ya que el perverso sujeto se había masturbado frente a la menor y luego se dio a la fuga en una motocicleta tipo chopera.Fuentes policiales confirmaron que tras conocerse la aprehensión hubo nuevas denuncias contra este depravado "por hechos similares". La primera denuncia se radicó por un hecho ocurrido en el barrio Empleados Comercio, en la zona de calles Zanni y Juan B. Justo.Asimismo, el subjefe de la División Robos y Hurtos, Walter Giordano, confirmó a Elonce que la segunda denuncia se efectuó luego que el depravado exhibiera sus genitales a menores, en barrio Vicoer 101 Viviendas, más precisamente en la zona de Crisólogo Larralde y las vías.Incluso, el funcionario policial precisó que la detención del acusado, se había producido en la zona de calle Balbín, entre Avenida de las Américas y Artigas, se indicó a Elonce.Por otra parte, luego de conocer la detención del sujeto, una joven mujer denunció que el sujeto, la había tocado cuando ella se trasladaba en su bicicleta por la zona céntrica de la ciudad de Paraná."Tenemos la imputación por transitar en una motocicleta con patente apócrifa. Nos faltan denuncias sobre los hechos del depravado de 22 años, por lo que habría que ver si estos, encuadran como abuso sexual o en otro tipo de imputación".El personal de la División Robos y Hurtos, explicó a Elonce que se sigue trabajando para sumar otras denuncias. Al respecto, se puntualizó que otra mujer afirma que también fue manoseada por el sujeto, cerca del barrio Empleados Comercio. “Los efectivos intentaron contactar a la mujer para que realice la denuncia, pero no se encontraba en su vivienda”, dijo Giordano y agregó que “seguimos trabajando para colectar denuncias que tengan relación con esta persona", manifestó.Fuentes policiales confirmaron que “hubo otros llamados de personas que relatan situaciones similares a las denunciadas, pero aún no han efectuado la presentación correspondiente”, se mencionó a Elonce.En tal sentido, el comisario señaló que "estamos tomando conocimiento de otros hechos. Trabajamos para aportar las pruebas y que la justicia tenga lo suficiente para hacer la imputación".Caber recordar que el acusado, había realizado "exhibiciones obscenas" en diferentes escuelas y se habían dado similares situaciones en distintos puntos de la ciudad. Asimismo, los testimonios coincidieron en las descripciones del autor y el rodado en el que se conduce.Los efectivos explicaron que el perverso había sido visto masturbándose frente a los niños en las salidas de escuelas de Paraná.Por otra parte, se confirmó que la moto, tenía colocada una chapa patente que no correspondía a la misma, por lo que se secuestró la moto. También ordenó que se secuestre el casco, la mochila y vestimentas. Además, "se identificó correctamente al sujeto de 22 años". Elonce.com