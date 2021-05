Citarán a declarar a la mujer que vio morir a su padre en un hotel alojamiento

La mujer de 32 años, que aseguró ser la hija de un hombre de 61 años encontrado sin vida en un hotel alojamiento de la capital salteña, será citada a declarar ante el fiscal de la Unidad N°1 de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, que interviene en el caso. Por el momento, los investigadores aguardaban los resultados de estudios complementarios para establecer si el fallecido fue efectivamente víctima de un delito.Así explicaron voceros del Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia a. De manera provisoria, indicaron, la muerte está calificada como "muerte natural", lo que coincide con el informe preliminar de la autopsia realizada al cuerpo del hombre y con las observaciones del médico que lo atendió en el hotel alojamiento "La Siesta", en Villa María Ester, donde fue hallado.El episodio ocurrió en la madrugada del último sábado en ese albergue transitorio, a donde la presunta pareja, de la cual no trascendió su identidad, ingresó cerca de las 0.30 a bordo de una motocicleta, según reconstruyeron los investigadores.Cerca de las 2 de la madrugada, la acompañante intentó retirarse del lugar sola, pero fue retenida por los empleados del lugar, a quienes les aseguró que el hombre con quien había ingresado era su padre y se había descompensado mientras mantenían relaciones sexuales."En principio, el fiscal se mueve con la presunción de muerte natural, lo que puede variar en relación a los resultados que estarán listos durante la próxima semana", señalaron los voceros a este medio. Entre esas pericias estaban estudios anatomapatológicos al cuerpo del hombre, quien se presume tenía diabetes, obesidad y una afección cardíaca; así como análisis toxicológicos que determinarán si él tomó algún fármaco o sustancia que "podría haber generado ese desenlace", indicaron.Además, la mujer fue examinada por un médico y secuestraron sus prendas, que también serán analizadas. En ese sentido, los voceros judiciales dijeron que la mujer está en libertad porque "no se presume la comisión de ningún delito"."Se hizo relevante por las manifestaciones de la propia mujer, quien dijo que él era su padre. Cuando esté en condiciones, ella será citada a declarar en la fiscalía para aclarar esta situación de parentesco y cuáles son las circunstancias en las que ellos se encontraban en este lugar. El fiscal, por el momento, busca establecer si la causa de muerte del hombre fue natural o estuvo involucrado en algún delito", resaltaron.Pese a los trascendidos sobre la existencia de una situación de abuso sexual contra la mujer, quien aseguraban era adicta a la pasta base, los voceros judiciales negaron que se haya secuestrado algún estupefaciente en la habitación donde hallaron el cuerpo y aclararon que no hay denuncias de violación por parte de la acompañante."Si hubo situaciones de consumo eso se verá reflejado en los estudios complementarios toxicológicos de ambos", sostuvieron. Fuente: (Crónica)