Denuncian a profesor por abuso sexual contra una niña durante torneo de tenis

Denunciaron a un profesor deportivo concordiense por “abuso sexual simple” contra una menor. La fiscal Josefina Penón se excusó de dar mayores detalles de la causa, ya que “la presunta víctima es una menor de edad". La denuncia fue radicada hace un mes y una médica de Federación fue quién alertó a la Justicia.



En declaraciones radiales, la funcionaria judicial comentó que “hace aproximadamente un mes recibimos esta denuncia de parte del representante del Ministerio Pupilar de la jurisdicción”.



Estos funcionarios fueron lo que “solicitaron que se investigue este presunto abuso sexual, que habría ocurrido en Concordia pero involucrando a una menor de la ciudad de Federación”. Subrayó que “el que estaría involucrado es el profesor de tenis de esa niña”.



La doctora Penón aclaró que la investigación se centra en que el hecho “podría haber ocurrido en enero pasado, no en un club pero sí en el marco de un torneo de tenis, realizado en Concordia, al que habría concurrido esta menor”.



Siempre de acuerdo a lo que señala la funcionaria judicial, “el Ministerio Pupilar toma conocimiento de todo por una médica de Federación, que es quién le presenta el hecho y formaliza la denuncia; solicitando la investigación”, agregó.



Según explicó, “desde el primer minuto se inicia la investigación, con apertura de causa y se identifica a la persona sospechada; a quién se le hace saber del comienzo de la investigación y por ello propuso abogado defensor”, evitando dar datos filiatorios de los involucrados, como suele actuarse en hechos donde hay menores implicados.



La fiscal comentó que “venimos bastante avanzado e incluso ya se ha pasado por el dispositivo de Cámara Gesell a la menor, entre otras medidas”.



Detalles

Penon comentó que el “sospechado es de Concordia pero da clases en un club de Federación” y puntualizó que “el legajo se inicia por un “abuso sexual simple”, no habría acceso carnal”.



Por último, la fiscal explicó en LT 15que “aún no se ha procedido a la imputación”, dado que se está en plena etapa de producción de pruebas, “con la marcha de la investigación”.

Fuente: Diario Río Uruguay