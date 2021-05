Campeona nacional de 800 metros corrió y detuvo a un ladrón que robó en su casa

“Fui un poco inconsciente. Pero fue lo que me salió. Salí un poco golpeada, pero lo atrapamos”, le cuenta a Clarín Evangelina "Vanshi" Thomas. La joven habla de la odisea que vivió este lunes por la noche en Trelew: encontró un ladrón en su casa y cuando quiso huir lo corrió, forcejeó con él y logró que lo detengan.La historia sería otras más de tantas de quienes se defienden por un robo. Salvo por un detalle: “Vanshi” es la mejor atleta de Chubut, actual campeona nacional de 800 metros y en algunos días viaja con el equipo argentino a representar al país en el Campeonato Sudamericano de Atletismo.Ya participó cinco veces. Y además estuvo en dos torneos olímpicos. Su vitrina está llena de trofeos. Datos que tal vez, el solitario ladrón no sabía. El sujeto tiene 36 años y un frondoso prontuario. La policía no dio a conocer la identidad.“Yo venía de entrenar en la pista de atletismo. Cuando llegué a mi casa vi todo revuelto. Y enseguida me di cuenta que estaba este sujeto", recuerda la joven.Y sigue: "Me vio, escapó por la ventana y empezó a correr. Ya tenía una mochila mía para llevar con varias pertenencias electrónicas como un celular y computadoras. Y ahí empece a correrlo”.A Vanshi le costó apenas dos cuadras alcanzarlo. No es para menos: sus marcas son 2.07 para los 800 y 4,22 para los 1.500.“Cuando lo alcancé logré tirarlo al piso. Me dijo que me devolvía todo y que lo dejara ir. Pero no quería que se vaya. Empezamos a forcejear y alcanzó a pegarme en la cara. Se acercaron unos chicos y lo tiraron al piso. Después vino la policía", detalla.La casa de “Vanshi” Thomas está ubicada en la calle AP Bell esquina Moreteau, en la ciudad chubutense de Trelew. Está ubicada a tres cuadras de la pista de atletismo municipal donde la joven atleta entrena todos los días.“Ahora en frío me arrepiento. No debería haber reaccionado así. Pero es el momento. Me di cuenta de que el ladrón tenía un destornillador en la cintura. Pero nunca logró tomarlo. Podría haber sido muy peligroso. Pero espero que ahora lo dejen un tiempo preso”, agregó la atleta.Y sonriendo, le dice aen el final de la charla:“ Creo que nunca se dio cuenta quien lo estaba corriendo ”.