Paranaenses detenidas con droga aseguran ser inocentes: cuál es su versión

María Fernanda Melchor, empleada municipal de Paraná y Analía Mangona de profesión psicóloga, declararon ante la Justicia Federal y afirmaron ser inocentes.Ambas fueron detenidas tras un procedimiento de Gendarmería cuando transportaban 49,3 kilos de marihuana en un auto por Ruta 14. Resta conocer el informe pericial de los teléfonos celulares en la causa que tramita en el Juzgado de Paso de los Libres.Las paranaenses detenidas con droga realizaron una ampliación declatoria en la causa que se instruye en el Juzgado Federal de Paso de los Libres.Además, comentaron que “se vinculan por la actividad deportiva y que viajaron para ir a navegar junto a un instructor paranaense, que ahora está trabajando en el Club Náutico de Corrientes”.Melchor es empleada de la Municipalidad de Paraná donde cumplía tareas administrativas en el área de Tránsito y Mangona cumpliría funciones en la Segunda Brigada Aérea.Según la hipótesis defensiva, “la noche del jueves 27 de mayo, conducido por Mangona, que fue secuestrado al día siguiente con 50 kilos de marihuana ocultos en el baúl,”.Para la defensa, “”. Este planteo se irá a debatir y deberá dilucidarse en la Justicia.Emilio Fouces, abogado defensor de ambas detenidas, expresó que “por el momento no existe vínculo con el narcotráfico. Tienen acreditado porqué viajaron; no hay seguimiento fotográfico, testigos y no tienen antecedentes judiciales”.Lo cierto es que el fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, será el encargado de dar a conocer en los próximos 10 días la información pericial sobre los dos celulares incautados.Fouces solicitó la prisión domiciliaria para ambas mujeres que se encuentran detenidas en la base del Escuadrón 57 de la Gendarmería Nacional de Santo Tomé.Luego de la investigación, el Juez Federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda tendrá que resolver la situación procesal y deberá decidir si ordena la falta de mérito, el sobreseimiento o el procesamiento. En caso de que ocurra esto último, serán juzgadas por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.El caso tomó relevancia cuando los familiares de Melchor denunciaron su desaparición ya que no lograban contactarse durante la última semana de marzo pasado.La Justicia entrerriana emitió el pedido de localización y el 28 de marzo se supo que Melchor estaba detenida en Corrientes por transportar droga.La noticia del hallazgo generó impacto cuando trascendió que es empleada municipal de Paraná. Según expresaron oficialmente desde la Municipalidad, Melchor “ingresó por contrato de servicio en la gestión de Blanca Osuna y luego, el 5 de abril de 2018, fue designada en planta permanente durante la gestión de Sergio Varisco”.El sumario a Fernanda Melchor fue iniciado en la Municipalidad de Paraná. “El procesamiento lleva sus plazos pero está ordenado desde el día que se conocieron los hechos”, indicaron oficialmente.En marzo pasado, efectivos dependientes del Escuadrón número 57 Santo Tomé detuvo a un automóvil marca Fiat, modelo Argo, de color blanco que transitaba por Ruta Nacional 14, a la altura de paraje Cuay Grande, en el departamento correntino de Santo Tomé.Luego el can detector de narcóticos “Laurita” halló 67 paquetes de marihuana con un peso de 49 kilos con 297 gramos. Las dos mujeres que iban en el auto fueron detenidasAl momento del control, manifestaron que viajaban hacia Paraná, por lo tanto se presume que la droga tenía como destino la capital provincial. Ambas quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal.