Video: delincuentes abrieron su camioneta, le robaron y quedaron filmados

El joven accedió a imágenes de las cámaras de seguridad de la zona

Facundo Quindt contó que ese día "después de juntarnos a comer, vinimos a la casa de uno de los chicos, aproximadamente a las 12 de la noche me voy a mi camioneta y veo que estaba la luz de adentro prendida. Al entrar veo la camioneta revuelta entera, la guantera abierta. Al revisar lo que me habían llevado me doy cuenta que no tenía los papeles, inflador, anteojos, cargadores de celulares y otros elementos que no son de valor para ellos, pero sí de valor para mí".. "", relató a"Lo más importante para mí es la documentación", aseveró.Dijo que publicó el video en redes sociales y a partir de esto "Todos coinciden con robos en vehículos, de papeles, batería de auto, cables".La camioneta está a nombre del padre de Facundo, Román Quindt, indicó el joven.Por información sobre el hecho comunicarse a la comisaría más cercana.