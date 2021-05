Volcaron en la ruta, una bebé salió despedida pero la hallaron ilesa y sonriendo

El brutal accidente de tránsito sufrido por una familia oriunda de Comodoro Rivadavia el miércoles 12 mayo sobre la ruta 3, cuando se dirigía hacia Trelew, se transformó en un inesperado milagro y la emotiva historia se hizo viral: tras el vuelco, la beba salió despedida del auto y la hallaron sin un rasguño a pura sonrisa.Al igual que su hija, el conductor del vehículo también terminó afuera del vehículo tras el impacto pero su mujer quedó atrapada en el habitáculo y los bomberos tuvieron que cortar el techo para poder rescatarla y trasladarla al hospital. Ambos sufrieron lesiones y heridas cortantes pero se encuentran fuera de peligro.La familia viajaba a bordo de un Renault Kwid que, por razones que aún se investigan, se despistó y dio al menos dos tumbos hasta quedar en la banquina con el techo retorcido sobre el asfalto.“Salimos como pudimos del auto con ayuda de gente que justo pasaba por el lugar y no encontrábamos a la bebé”, escribió Pablo Alejandro Antieco, el papá de la nena, en su Facebook. Y continuó con su relato: “La encontramos a unos metros del auto, apoyada en el único pedacito de césped, arropada con su manta de pandita, sin un solo rasguño y riéndose cuando nos vio. No tengo ninguna duda de que fue un milagro”.Pablo está convencido de que el desenlace final no fue fatal porque su “viejita” actuó como un ángel de la guarda desde el cielo. “No tengo dudas de que mi viejita nos sigue cuidando desde arriba, hoy estamos bien los tres y con muchas ansias de empezar a vivir el primer día del resto de nuestras vidas”, posteó.Dai Rosales, su mujer, también utilizó esa misma red social para contarle a sus amigos y familiares que todos ya fueron dados de alta. “Estamos bien, con lesiones pequeñas. Chloe sin una marca”, remarcó para llevar tranquilidad a sus seguidores. “A Chloe la encontraron a unos metros envuelta en su mantita y riéndose a carcajadas”, detalló aún asombrada por lo sucedido.Ella también cree que su abuela fallecida intercedió para que no le pasara nada y recordó a modo de anécdota una charla que mantuvo con su beba: “Hace unas horas le charlé a Chloe preguntándole ‘¿a vos te salvó tu abuelita Ana?’ y ella no paraba de reír”. Para Dai es “inexplicable y difícil de entender” e insistió en que fue Ana quien protegió a Chloe en sus brazos para que nada le pasara.Los mensajes escritos por sus familiares también hicieron referencia Ana. “Sin dudas un ángel muy especial la depositó sobre esa manta de césped para que no tuviera ningún rasguño!!!!”, sostuvo Rubén Antieco; mientras que Andrea Miranda -tía abuela de Chloé- señaló: “Mi hermanita la agarro en sus manos para que nada le pasara , es y sera siempre su angel de la guarda ?? mi dulce Chloe”.“Ella la abrazó para que no le pase nada.....ella estuvo ahí para los 3”, escribió Eduardo Ferranti. Y Susana Comidoro remarcó: “No me cabe ninguna duda de que Anita siempre los estará cuidando!”.Al momento del accidente Pablo y Dai iban a Trelew con la idea de arrancar de cero, por eso ahora lamentan de haberse quedado sin vehículo porque era su herramienta de trabajo. “Lo material va y viene, lo aprendí a los golpes. El emprendimiento que nos estaba dando de comer va a estar frenado por un tiempo y por eso les pido encarecidamente que si saben de algún trabajo de lo que sea, me avisen, aprendo rápido y si hay algo que nos sobra hoy son las ganas de salir de esta”, concluyó Pablo apelando a la solidaridad de sus seguidores para poder darle de comer a su familia.