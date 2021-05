Video: patrullero pasó en rojo y en contramano, atropelló y mató a motociclista

El video muestra que un patrullero de contramano cruza el semáforo en rojo y choca a un moto que cruzaba la Ruta 8 por la calle Pueyrredón.El joven, identificado como Ignacio Yustos, de 21 años, iba con casco y cruzó con luz verde.Según se informó, el patrullero intentó adelantarse en el semáforo para darle paso a la unidad que trasladaba a un paciente hacia el Hospital Thompson, pero embistió al joven que se desplazaba en su moto, tras lo cual el vehículo menor chocó contra una columna de luz.

El joven golpeó su cabeza contra el asfalto. Lo asistió una mujer que fue testigo y fue trasladado al hospital, donde intentaron reanimarlo, pero murió.El patrullero de la Policía Bonaerense era conducido por una mujer policía, que declaró que iba en custodia de una ambulancia. Prefectura analiza ahora los videos de las cámaras de seguridad para constatar si se trató de una emergencia.En el lugar se hizo presente Gendarmería, quienes realizaron las pericias correspondientes ordenadas por la fiscal Di leo de la UFI °4 Del Departamento Judicial de San Martín.Esta mañana su familia y amigos cortan la Ruta 8 altura Chinín para pedir justicia por el joven que ayer había ido a una barbería por un trabajo y regresaba a su casa para ver el partido Boca-River junto a su padre.Pedro, el abuelo de la víctima, señaló: "Nacho era peluquero. Laburaba de peluquero, iba de la casa a la peluquería de la peluquería a la casa. Era hermoso, no se drogaba, nunca estuvo preso, una excelente persona"."Los policías dijeron que se les había perdido la ambulancia. A mi nieto se lo llevaron puesto porque venían mal. No venían con la sirena encendida. El patrullero lo agarró y lo partió al medio", añadió.El hombre además manifestó: "Quiero justicia para mi nieto, que paguen por lo que pasó. Están los dos detenidos, pero no sé dónde". Fuente: (Telefé).-