Intento de robo a empresa de turismo: averiguan por qué no sonó la alarma

Un ladrón fue descubierto cuando abría la puerta de una empresa de turismo en calle Alem de la capital entrerriana. El sujeto de 24 años fue interceptado por un policía cuando ya había logrado abrir la puerta del negocio.“Por suerte no alcanzó a robar nada, el delincuente falseó una cerradura y barreteó la puerta, ingresó y luego se fue por otro sector”, dijo Mariana una de las responsables de la empresa de Turismo aAdemás, informó que el lugar cuenta con cámaras de seguridad y una alarma y están “averiguando por que no sonó, no sabemos si estaba apagada o que es lo que pasó”.Por otro lado, agregó que semanas anteriores, hubo un intento de robo similar en otra de sus oficinas en calle Echagüe. “Entraron por una ventana, pero no se llevaron nada, la alarma estaba desactivada porque hay trabajadores de 24 años”.