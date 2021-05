Automovilista murió al chocar y derribar tres postes de luz

Por causas que se investigan, un auto Peugeot 307, colisionó contra tres postes, dos de madera y uno de hormigón, y de alumbrado público.A raíz del impacto el ocupante del vehículo murió en el acto.El accidente se produjo en calle General Manuel Savio al 6200, de la ciudad de Córdoba.“Ha venido fuerte, se venía a dormir -a su casa- porque nos teníamos que ir a trabajar a las 5 al Hipódromo Córdoba. Venía de comer un asado con amigos, no sé si habrá tomado algo. No sé qué le pasó. Tiene mujer y dos hijos”, dijo un amigo de la víctima.En tanto, el dueño de la casa donde terminó su recorrido el 307 dijo: “Estaba durmiendo y se sintió un estruendo tremendo, pensé que se me había metido el auto a la casa. Vi que no tenía cerco perimetral, además de dos postes de madera tirados y uno de hormigón. ¡Se llevó puesto tres postes!”. (Cadena 3)