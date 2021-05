Hombre muerto en motel cuando estaba con su hija: revelan terribles detalles

Policiales Murió en habitación de motel y la mujer con la que estaba dijo que era su hija

La muerte de un hombre durante una relación incestuosa con su propia hija en el interior de un motel alojamiento del macrocentro escribió con horror otra cara del flagelo de la drogadicción en la capital salteña, según publica el diarioEn la madrugada del sábado la policía acudió ante un llamado del motel La Siesta, de Villa María Ester, por un incidente con una mujer fuera de sí que intentaba por todos los medios abandonar el lugar montada en la motocicleta de su amante, quien no salía de la habitación pese a los llamados desde la portería.El hombre, de 61 años, padecía diabetes, obesidad e insuficiencia cardíaca como enfermedades de base.La mujer de 32 años -se indicó a la vez- es adicta a la pasta base desde hace muchos años y ambos tienen domicilio en el barrio San Ignacio.La pareja había ingresado una hora antes y al parecer comenzaron a consumir sustancias hasta que en las primeras horas de la madrugada la joven salió de la habitación sola, y montada en la motocicleta de su padre intentó salir del motel.Con la llegada de la policía el incidente se convirtió en horroroso al advertir tanto el personal del motel como los policías que el hombre no presentaba signos vitales.Comunicado el fiscal en turno, dispuso que se realicen las pericias de rigor y la preservación de los registros de las cámaras de seguridad, declaraciones informativas y la demora de la joven mujer.Los primeros análisis sobre el inusual suceso direccionaron el hecho a, nacido quizá de la vulnerabilidad de la mujer por su adicción a la pasta base y en esa línea investigativa trabaja la fiscalía.La sórdida historia tiene además revelaciones, como queEn ese contexto, la policía levantó los rastros de la habitación y pretende reconstruir cómo llegaron y qué consumieron antes del desenlace, por lo que serán necesarios los análisis toxicológicos.Una fuente dijo que la mujer está “muy comprometida”, pero no reveló el alcance de esa frase.