En 16 meses secuestraron 500 kilos de marihuana y 220 de cocaína en Gualeguaychú

El fin de semana pasado, las alarmas se encendieron en el Puente Internacional General San Martín, donde detuvieron a un ciudadano uruguayo que transportaba cocaína. Esto desencadenó una investigación en busca de una posible conexión local.El operativo se llevó a cabo por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú; el camión retenido era conducido por una persona de nacionalidad uruguaya que transportaba durlok a Fray Bentos, y en su interior llevaba unos 215 kilos de cocaína.El hombre quedó detenido e incomunicado, y además se negó a declarar.El juez federal Hernán Viri brindó detalles de la investigación en torno a los más de 200 kilos de droga incautados en el Puente General San Martín. En declaraciones a la prensa, Viri explicó el procedimiento llevado adelante el último sábado: "Me informaron que, en el control de un camión que llevaba Durlock, habían detectado bultos no compatibles con el material. Al revisarlo, encontraron un paquete macizo y pesado. Detectaron que era droga, me avisaron, ordené el secuestro y comencé una serie de medidas".Viri adelantó que tiene en cuenta dos líneas investigativas, una local y una internacional: "Estamos casi seguros que la droga no salió de la empresa, sino que fue recibida y acomodada en otro lugar"."Es histórico, nunca se llevó adelante un secuestro de cocaína como este, es un golpe importante al narcotráfico. Supera los 2 millones de dólares el cargamento" cerró el magistrado.Fue en abril de este año cuando también se concretó un fuerte golpe al narcotráfico. Con un operativo en 5 barrios de la ciudad, lograron desbaratar una importante banda.Los operativos se realizaron en el barrio 200 viviendas, Norte, Munilla, zona de la terminal y área de la calle 2 de Abril.Esta banda narco operaba en al menos 5 barrios de Gualeguaychú: Personal del escuadrón de Gualeguaychú y de Concepción del Uruguay de la Gendarmería Nacional realizaron una serie de operativos en el que se desbarató a un grupo de delincuentes dedicados al tráfico de estupefacientes.Las acciones fueron dispuestas por la fiscal Martina Cedrés y la orden del juez Tobías Podestá, a cargo del Juzgado de Transición y Garantías N° 2 de Gualeguaychú, que interviene en la causa.En el barrio 200 viviendas, se incautaron más de 40 kilos de marihuana, 810 gramos de cocaína, 2 celulares, 2 balanzas, un picador y una moto. Allí se detuvo a una persona.En zona norte hubo tres operativos, en uno hallaron 26.200 pesos, dos plantas de marihuana y una pc portatil; en otro incautaron 9.300 pesos, 2 cartuchos calibre 65, un vehículo, 2 celulares y detuvieron a una persona; mientras que en el tercero secuestraron 4 plantas de marihuana, 4 mil pesos, 2 celulares, una notebook y detuvieron un hombre.En un domicilio del Boulevard 2 de Abril, hallaron 9 bolsas con marihuana, 2 envoltorios con cocaína, una réplica de pistola calibre 9 mm, un troquel de LSD, una moto, 2 celulares y $2000. Allí también detuvieron a una persona.En total, en este operativo se detuvieron a 8 personas y secuestraron casi 50 kilos de marihuana.Además, en el Munilla hubo otros tres procedimientos. En el primero encontraron tres plantas y envoltorios de marihuana, un celular, $7400, un picador, una pipa y detuvieron a un hombre y una mujer. En el segundo, incautaron envoltorios de marihuana, 4 celulares, $26.000, un vehículo, picadores y tijeras. Allí también aprehendieron a dos personas. En el tercero, hallaron 4 plantas de marihuana, un celular y $3000.Finalmente, en el barrio de la Terminal, secuestraron 3 plantas, semillas y envoltorios de marihuana, dos revolver calibre 22 y municiones, una moto y tres celulares.El ahora exconcejal de Pueblo Belgrano, Andrés Irigoyen, fue detenido en Corrientes transportando en su vehículo, 30 kilos de marihuana.El ex edil viajaba a Corrientes, junto al prefecto retirado Rubén “Cuco” Cáceres y Gastón Eduardo Fiorotto, gualeguaychuense radicado en aquella provincia.El juez Viri aseguró meses atrás que la droga secuestrada en Corrientes venía a Pueblo Belgrano o Gualeguaychú.Hasta el momento no trascendieron datos acerca del registro de los celulares de los detenidos y sus posibles conexiones con la ciudad.Viri se reunió con la fiscal Martina Cedrés y el fiscal Lisandro Beherán y acordaron conformar una mesa de trabajo sobre el narcotráfico, “porque hay investigaciones muy relacionadas”, explicaron.En agosto del 2020 se registró otro importante operativo en la región, donde se incautó un importante cargamento de cocaína y marihuana en Entre Ríos valuado en $18 millones.En total secuestraron un cargamento de más de 127 kilos droga con un valor de 18.035.474 millones de pesos durante un operativo del Escuadrón 56 "Gualeguaychú" de Gendarmería Nacional en Ruta Nacional 14.En el operativo resultó detenida una persona que posteriormente fue indagada por las autoridades del Juzgado Federal de la ciudad de Gualeguaychú.El personal del Grupo Seguridad Vial y Núcleo del Escuadrón 56 "Gualeguaychú" de Gendarmería Nacional, emplazados en el control de ruta de Ruta Nacional 14 sobre el kilómetro 73, procedió al control público y preventivo de un tipo camión que era remolcado por un auxilio.En este mega operativo se secuestraron: 237 envoltorios, conteniendo cannabis sativa, que arrojaron un peso total de 124.989,2 gramos por un avalúo estimado en $16.361.086 pesos; 2 paquetes rectangulares compactos, conteniendo Clorhidrato de Cocaína, que arrojaron un peso de 2.153 gramos por un avalúo estimado en $1.674.388 pesos; un camión, marca Mercedes Benz, tipo chasis con cabina, por un avalúo estimado en $1.500.000 pesos y un teléfono celular.¿De dónde sale el dinero no declarado? La Justicia es la encargada de investigar todas las hipótesis posibles, mientras que la Gendarmería realiza los operativos y controles correspondientes.El caso más paradigmático de los últimos meses ocurrió en marzo de este año, cuando la Gendarmería Gualeguaychú secuestró más de medio millón de pesos.El procedimiento se concretó en la Autopista Mesopotámica durante el miércoles 31 de marzo por el Escuadrón 56 de nuestra ciudad.Allí secuestraron más de 500 mil pesos en efectivo y sin aval de tenencia legal. Fue durante un operativo en horas de la madrugada y lo concretó personal destacado en prevención sobre la Ruta Nacional 14.Al detener la marcha de un vehículo sobre el que se trasladaba dos hombres se realizó una requisa de control y se comprueba que se desplazaban en infracción al Decreto 303/21 (E.R) y Decreto 168/21 (P.E.N).Asimismo, se detectó transportaban una mochila, la cual contenía en su interior varios fajos de billetes, contabilizándose un total de 547.300 pesos. Consultados por la documentación que avale su legal tenencia y traslado, manifestaron no contar con la misma.Se procedió a dar intervención a la Fiscalía Federal de Gualeguaychú como así también al Juzgado Federal que dispuso el secuestro de la totalidad del dinero hallado y la detención preventiva de ambos ciudadanos para su debida identificación y posterior puesta en libertad, quedando supeditados a la causa.