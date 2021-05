Tremendo video: conductor atropelló, mató a nene de 4 años y se dio a la fuga

A plena luz del día en la localidad bonaerense de Dock Sud, un automovilista atropelló y mató a un nene de 4 años que cruzaba la calle con su mamá. El hombre nunca se detuvo para ayudar a la víctima, sino que aceleró y se escapó del lugar. Más tarde, al ser identificado por la policía, dio una llamativa declaración.El hecho ocurrió este jueves en la calle Avellaneda al 2300 y una cámara de seguridad registró el dramático momento del impacto. “Yo vi venir el auto y Ciro me soltó la mano”, explicó a TN Eva Díaz, la mamá de la víctima. “Lo quise agarrar y se me escapó”, agregó.El video muestra la escena desoladora del segundo después, cuando Eva toma a su hijo en brazos y mientras los vecinos empiezan a acercarse a ella para auxiliarla ya no se observan rastros del conductor. Sobre esta persona, el abogado de la familia de la víctima expresó: “Una persona de bien no se va del lugar del hecho cuando un nene de cuatro años queda tirado en el piso”.Ciro fue trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, pero murió poco después de llegar por la gravedad de las heridas que le había provocado el accidente. En tanto, gracias a la descripción que aportó la mujer y un seguimiento por las cámaras de la zona, los investigadores lograron determinar la patente del vehículo y dieron con su dueño.

Cuando los efectivos se presentaron en el domicilio del presunto conductor se encontraron con una inesperada versión. El hombre aseguró que le habían robado el auto momentos antes de que se produjera el incidente y que, por lo tanto, no era él quien se encontraba al volante cuando Ciro fue atropellado.En medio del dolor, la familia del chico pide testigos para llegar a la verdad. “No nos va a devolver a nuestro hijo, pero nos va a ayudar a hacer el luto en paz”, resaltó el padre de Ciro esta mañana, junto a su mujer y a su abogado.Por el hecho intervino Prefectura Naval Argentina, que llevó adelante la investigación inicial y luego derivó todas las actuaciones a la Policía Bonaerense. La causa es investigada por la fiscal María Alejandra Olmos Coronel de la UFI N°1 de Avellaneda.