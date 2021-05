Robaron U$S 40.000 de una casa: vecina afirma que hubo otros delitos en la zona

Dos delincuentes que se hicieron pasar por operarios del cable, redujeron a una jubilada de 68 años y le robaron 40.000 dólares. El asalto ocurrió en la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en calle del Barco Centenera de Paraná.que en la zona es bastante tranquila pero ya ocurrieron otros delitos: “Me robaron la moto del garaje de mi casa y todavía no la encontramos”, aseguró. Y advirtió que “en la zona hay farolas que no andan y queda muy oscuro”. Particularmente, “este hecho sorprende, y nos pone alerta”, dijo la vecina.En la misma calle donde ocurrió el robo de los 40.000 pesos, se encuentra el Atlético Neuquén Club y la mujer señaló que “los fines de semana cuando en el club hay partido, el movimiento de personas aumenta, pero es cerca de la puerta de ingreso, unas cuadras más abajo no hay movimiento, menos a la siesta o la noche”.