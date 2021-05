Prestamista fue herido de un puntazo: "Llegó con un cuchillo en el pecho"

. Maira Vallejos contó ala penosa situación que vive su familia a partir de que un hombre agrediera a su pareja de un puntazo en el tórax, luego de que éste le reclamara por el dinero que le habían prestado.Ese hombre me pedía plata, le prestábamos, un día me dijo que no tenía para devolvernos. David iba y le preguntaba, le decía que nos devuelva lo que pueda, de a poco. Eran más de 7 mil pesos. Lo que pasa es que con esa persona no se podía hablar y más si estaba alcoholizado o drogado", dijo Maira Vallejos aEl día de los hechos "creo que David no llegó a decirle nada.Me agarro una desesperación inmensa, mis nenas gritaban."Le pedía que salga, que lo dejen salir, que no lo escondan", pero le respondían que "no estaba y me insultaban", relató Maira."Era cierto que no estaba en su casa, se había ido después del hecho corriendo, hasta la comisaría a contar lo que había hecho", destacó la mujer.A la pareja de Maira "lo llevaron al Centro de Salud Carrillo.El policía que lo recibió en el centro de salud le dijo que deje a un costado a esta arma blanca".Además yo supe que esto podía traer problemas, que es lo que yo quise evitar. Lo hicimos por necesidad, cuando vimos que ya no lo necesitábamos, no lo hicimos más", reconoció.Al hombre "lo pasaron a sala, ayer, pero no está bien. Empezó con taque es de pánico, no duerme. Pudo recuperar la función pulmonar después de la cirugía, pero está en tratamiento, hasta que no drene todo lo que tiene".. No se puede creer esta decisión que tomó la jueza" agregando que el sujeto los "amenaza por las redes sociales".