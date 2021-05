Policía detuvo la marcha de un camión por circular "por zona restringida"

Roberto, el conductor del camión, contó a Elonce TV que circulaba por el lugar "porque tuve que buscar el encargue de la rotisería, me dijeron que en veinte minutos salía el pedido, di una vuelta y la policía me paró".



En zona de la Costanera de Paraná, no se puede circular con vehículos de gran porte.



Desde la policía informaron a nuestro medio que el camión fue detenido en su marcha ya que "transitaba por una zona restringida que es la Costanera y se le pidió al conductor la documentación del rodado". Esperaban la presencia de personal de Tránsito para que "labre la infracción correspondiente".



"Es un vehículo de gran porte, no puede circular por esta zona, ya que puede ocasionar algún accidente. Se lo hizo parar a un costado y se le pidió documentación", detalló el efectivo de la División 911.



El conductor cuenta con la documentación correspondiente, aseveró. Elonce.com.