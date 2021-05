Alertan por un crecimiento “exponencial” de estafas telefónicas en Concordia

El director de Defensa al Consumidor de Concordia, Pablo Lapiduz, reconoció que “hoy por hoy, una de las cosas que más me preocupan son las estafas por internet y las estafas bancarias, sobre todo a los jubilados” que “han crecido exponencialmente”.



Según sus palabras, “algunas personas se acercan a denunciar este tipo de cuestiones, pero otra gente se dirige a fiscalía directamente, que es donde corresponde porque son delitos penales”. Debido a esto “hemos tenido reuniones con el encargado de Anses y los gerentes de los bancos”, porque “en Concordia, que durante los últimos 3 años ha habido 300 denuncias, en los primeros 3 meses de este año ha habido” la misma cantidad.



Debido a esto, el encargado de Defensa al Consumidor detalló que “si es una estafa, directamente tiene que ir a fiscalía” a denunciar el hecho, pero “yo quiero que la gente sepa que hay una responsabilidad de los bancos, desde mi punto de vista”, consideró. “Sobre todo cuando una persona llama a un jubilado y lo apura, le hace dar una clave para sacar un crédito, que los bancos lo tienen como un crédito pre acordado y, en cinco minutos, le hacen desaparecer la plata”, agregó.



Por eso, manifestó que “desde mi mirada, que está acompañada con algún respaldo jurisprudencial sustancial, hay una responsabilidad de los bancos en que el mecanismo que proveen ellos tiene que ser seguro” y, “si esto es algo que permite engañar a tantos jubilados, no es un mecanismo seguro”. Es por eso que “los bancos deberían implementar alguna verificación personal de que la persona no está siendo estafada”, determinó a Diario Río Uruguay