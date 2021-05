Video: Vive en Paraná hace un mes y le robaron la moto en pleno centro

Robaron una moto en pleno centro de la ciudad de Paraná. Sucedió el lunes por la madrugada en calle Urquiza, entre Buenos Aires y San Martín. El dueño del vehículo, está viviendo en la ciudad pocas semanas. “Esa mañana salí a repartir curriculum y cuando voy a buscar la moto no la encontré. Inmediatamente realice la denuncia”, contó aLautaro, el daminficado dijo que “hace un mes y medio que estoy viviendo en Paraná con mi pareja, vinimos en busca de un mejor pasar. Ella está estudiando y yo estoy buscando trabajo, por el momento tengo una changa”.El joven, oriundo de Basavilbaso, señaló que hace “un año que tengo la moto y la pague cuatro años. Fue totalmente financiada, no es algo caro, pero si para mí que no tengo muchos ingresos”.Sobre el robo, relató que “sucedió a la una de la mañana”. Los comercios de la zona colaboraron con la investigación y cedieron las grabaciones de sus cámaras de seguridad. “Se ve claramente cómo pasan dos sujetos caminando y se llevan la moto. A uno lo tengo registrado porque es el que cuidaba las motos de tarde y noche. Tenía la misma vestimenta con la que me recibió ese domingo”.“Cuando pasó el robo, me enteré que esa persona no es un cuida-coche, me engaño a mí y perjudica a las personas en situación de calle que necesitan esa changa para vivir. Hace un mes que está en la plaza, porque lo corrieron del Barrio El Sol. Siempre me pedía que le de plata y cuando podía, lo ayudaba. Me parece que en estaba estudiando y cuando tuvo la oportunidad, me robó la moto”, mencionó.La denuncia está radicada en la comisaria Primera. “Le di todas las especificaciones de las cámaras y sobre la persona que se llevó la moto, pero hasta hoy no tengo noticias de la investigación”.