“Por una distracción”, colisionaron un remis y un colectivo en transitada calle

Colisionaron un colectivo urbano y un remis en la intersección de calles Enrique Carbó y 9 de Julio, en Paraná; ambos rodados pretendieron doblar a la derecha se produjo el encontronazo alrededor de las 8 de este martes.Como consecuencia del siniestro, afortunadamente, no hubo personas lesionadas; solo daños materiales en el vehículo de menor porte, el que registró daños en los plásticos y una cubierta reventada.“Me metí. Iba doblando cuando se me vino el colectivo encima y me agarró de lleno. Fue una desgracia con suerte”, contó el remisero, David, a“Cuando andas medio dormido, es medio complicado por el tránsito”, reconoció el conductor tras el accidente.Por su parte, el colectivero, destacó: “Gracias a Dios no hubo ningún accidentado y el muchacho está bien; son cosas que ocurren en el tránsito diario”.Al recomendar “precaución” al momento de circular, el trabajador del volante rememoró: “Venía por 9 de Julio dando el giro para Carbó cuando sentí que se metió (el auto) y traté de enderezar el colectivo, pero lo único que hubo fueron roturas plásticas”.“Los conductores a veces no están con todas las pilas, hay muchos problemas y (el remisero) venía un poco distraído”, apuntó Carlos Barreto quien, con 32 años de servicio, comentó que ha protagonizado unos cuatro accidentes.“En la calle hay mucha gente descontrolada que no cuida al otro conductor y no respeta las reglas de tránsito”, alertó el colectivero al bregar por “un ordenamiento para que las unidades grandes, como los colectivos, tengan su carril propio y se respete”.“En los carriles habilitados tenemos problemas por el estacionamiento frente a la escuela sobre calle 9 de Julio, también sobre Pellegrini que es muy angosta y a las unidades les cuesta”, explicó al remarcar: “Los choferes hacemos lo que podemos".