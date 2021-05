Le pidió a sus vecinos que bajen la música, la golpearon y rompieron el auto

Una fiesta clandestina realizada este domingo por la madrugada, en el barrio Boulevares de Horizonte de la ciudad de Córdoba, terminó con incidentes.



Natalia Rocca contó que fue a pedirles a sus vecinos del frente que bajen la música para poder dormir. Pero los jóvenes se negaron a acatar la solicitud y, en cambio, la molieron a golpes.



En diálogo con Cadena 3, la mujer dijo que “eran más de 20 o 30 personas. Una mujer me empujó y me golpeó en la cara y en el cuerpo. Yo me voy y llamo a la Policía. Me empezaron a romper el auto. Intento meterme dentro del vehículo, pero apareció un hombre, me pegó dos trompadas y me tiró al piso”.



Según palabras de Natalia, también recibió golpes de un tercero, el dueño del domicilio ubicado sobre la Av. Spilimbergo, donde se realizó la supuesta fiesta clandestina.



“Me tiraron una piedra enorme, del lado del conductor. Iba dirigida a mi cabeza. Por la forma en que me pegaron, intentaron matarme”, expresó.



Rocca presentó una denuncia penal. “Ya pasé la bronca, lo que pido ahora es que estos tipos den cuenta a la Justicia”, cerró.