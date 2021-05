El joven acusado de chocar y matar a sus amigos se negó a declarar

Policiales Joven ebrio chocó contra una columna de metal y fallecieron dos de sus amigos

El conductor de 19 años que el domingo en la madrugada chocó con el auto en el que murieron dos de sus amigos en el partido bonaerense de Tigre, se negó a declarar al ser indagado hoy por el fiscal de Rincón de Milberg, Sebastián Fitipaldi, quien pidió elevar la carátula a homicidio con dolo eventual, que tiene penas de hasta 25 años de prisión.Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal le formuló una imputación alternativa por "doble homicidio simple con dolo eventual" (con pena de 8 a 25 años) y subsidiariamente por "doble homicidio culposo agravado" (de 3 a 6 años).Para fundamentar la calificación más grave argumentó la alcoholemia de 1.39 registrada al conductor tras el accidente, el exceso de velocidad y la pluralidad de víctimas.El joven es hijo es Martín Duhalde, un reconocido cirujano, quien se desempeña como subdirector médico del Sanatorio San Lucas y jefe de Cirugía del Hospital Central de San Isidro, consignaron las fuentes.El accidente ocurrió en Camino de los Remeros y Av. Santa María, de Rincón de Milberg, cuando el joven perdió el control del Audi A4 de su padre y chocó contra una columna metálica.Por el impacto murieron Franco Rossi y Joaquín Alimonda, ambos de 18 años. El impacto fue tan fuerte que Alimonda fue decapitado.Del siniestro solo se salvaron el conductor y otro de los ocupantes, Mateo Lezama, también de 18 años, quienes sólo sufrieron heridas leves. Los cuatro jóvenes eran amigos desde el secundario.Según la información policial, el conductor manejaba con 1,39 miligramos de alcohol en sangre mientras que el límite permitido es 0,50.Duhalde ya no será acusado por el homicidio culposo agravado, la calificación que hasta ayer tenía la causa, y que tiene una pena de 3 a 6 años como máximo; con la carátula de homicidio con dolo eventual las penas van entre los 8 y 25 años de prisión."Uno de los fallecidos es mi hijo Franco Rossi. Espero que entiendan que él no manejaba. Solo pido que respeten el dolor de mi familia en memoria de los muertos. Mi vida se apaga", fue el mensaje del hombre a través de su cuenta de Twitter.Este lunes se conocieron los videos de las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre donde se ve cómo el auto de alta gama circulaba a gran velocidad e impactó contra un guardarrail, primero, y continuó zigzagueando hasta impactar contra una columna metálica.Las protecciones de la banquina fueron arrancadas, al igual que una de las estructuras de la cartelería vial que quedó derrumbada sobre el asfalto.Finalmente, el Audi quedó destrozado depositado sobre unas plantas sobre un cantero de la carretera que se une con la ruta 27, camino a Santa María de Tigre y a Nordelta."Viendo esas imágenes terribles del caso, la verdad es que no hay palabras para abrazar a esos padres y decirles que estoy a disposición para lo que necesiten", dijo esta tarde Viviam Perrone, de Madres del Dolor, a Télam; y reiteró su pedido para sancionar una ley que exija alcohol cero a los conductores."No hay palabras para decirle a las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Los hechos viales son la primera causa de muerte entre nuestros jóvenes, entonces: ¿por qué no hay controles o campañas de educación?¿Por qué no reúnen los diputados para sacar la ley de alcohol cero?¿Qué están esperando?", inquirió."Hace 19 años que repito lo mismo para que otras familias no tengan que vivir lo que yo viví. Necesitamos que se trabaje en esto. Es una mezcla de dolor, desesperanza y bronca. Les pedimos que ya se pongan a trabajar", concluyó.