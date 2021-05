Video: se encontró con su violador en el colectivo y lo “bajó” a golpes

Una joven se enfrentó con su violador en el transporte público. El hecho se vivió esta semana en un colectivo que viajaba por la ciudad de Buenos Aires cuando una joven, identificada como Lourdes María Abreú se encontró de frente con su padre que desde hace años que no tiene relación ya que este abusó constantemente de ella cuando era niña.La situación fue grabada por un amigo de Lourdes, que al ver que el hombre, de apellido Barrios, sacó su celular "ese hombre es el progenitor de Lourdes", dice el joven al inicio del video.Luego de pagar el boleto, el sujeto se sienta delante de los jóvenes y estos comienzan a hacerle preguntas. "Hola, señor ¿Cómo es su nombre?", le pregunta la joven de 19 años y su amigo le dice que es un video para Youtube para conseguir una respuesta.De inmediato, Lourdes pregunta "¿Qué me hacía usted de chica?" y se autoresponde: "Usted es un violador, un pedófilo. Manipulaba a mi madre y me tocaba". En ese momento el hombre la reconoce, pero con gestos intenta restarle importancia a la acusación.En ese momento Lourdes se llenó de bronca y reaccionó pegándole piñas y patadas al hombre hasta bajarlo del colectivo. "Salga de este colectivo. Es un pedófilo, me tocaba cuando era chica. Hijo de p** es un pedófilo", gritó entre lágrimas la joven.

Fuente: Crónica TV